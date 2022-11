Visolajský po slovách Matoviča a Hegera hromží: Zmeny od vlády požadujeme už dva roky! Priblížil podrobnosti

BRATISLAVA - Ostáva posledný týždeň na to, aby sa vláda dohodla s lekárskymi odborármi na podmienkach pre zlepšenie zdravotníctva. Práve kvôli tomu koncom septembra podalo výpovede 2100 lekárov. Ani séria rokovaní nepomohla a aj z toho dôvodu sa pokračuje aj v pondelok. Počas víkendu si lekári s vládou posielali odkazy cez médiá. Šéf odborárov Peter Visolajský poukázal na to, ako to je.

Odborári spolu s predstaviteľmi vlády - premiérom Eduardom Hegerom, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministrom financií Igorom Matovičom (všetci za OĽaNO) stretli počas uplynulého týždňa dvakrát. A to v utorok a v stredu, kedy rokovali niekoľko hodín o podmienkach 2100 lekárov na to, aby stiahli výpovede a nenastal by tak kolaps zdravotníctva. Ani séria rokovaní však nepriniesla ovocie a lekári si spolu s vládou počas uplynulého víkendu posielala cez médiá odkazy. Lekársky odborový predák Peter Visolajský totiž v sobotu informoval, že lekári sú ochotní ustúpiť v otázke navyšovania platov, očakávajú však od toho splnenie ďalších podmienok, ktorých je celkovo osem.

Na to však premiér spolu s financmajstrom reagovali, že ich ponuka k zvýšeniu platov, ktorú im predložili minulý týždeň, je finálna. Obáva sa však, že lekárski odborári budú trvať na jej zvýšení. Prosí preto lekárov, aby zostali pri pacientoch v nemocniciach. "Obávam sa, že toto je scenár. Úprimne, veľmi rád by som pridal aj miliardu, ale viac už naozaj nedokážeme dať. A, bohužiaľ, ani nedáme. Ak sa to stane, prosím, o vaše spravodlivé posúdenie a ľudský prístup k vašim pacientom," uviedol na sociálnej sieti.

Zatiaľ stále bez dohody

Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.), k dohode nedošlo. Minister financií po rokovaní informoval o dodatočnej ponuke na zvýšenie platov lekárov v nemocniciach. LOZ v sobotu (19. 11.) informovalo, že sú ochotní ponuku prijať, ak vláda zvýši koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom a predstaví riešenia ostatných siedmich požiadaviek. Vláda reagovala, že trvá na pôvodnej ponuke, ktorá je finálna. Líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár avizuje, že ak dá tisíce lekárov výpovede, odíde z vlády.

Lekári požadujú zmeny už dva roky

Visolajský však v nedeľu podvečer informoval o tom, ako sa veci majú. Poukázal na to, že lekári sa snažia vybojovať od štátu lepšie podmienky na prácu už dva roky. "Až doteraz nás ministerstvo zdravotníctva s prehľadom ignorovalo, napriek tomu, že všetci uznávajú opodstatnenosť našich bodov. Vláda sa snaží presvedčiť národ, že nám ide len o platy, nie je to však pravda. Ak všetci vrátane pána premiéra a ministrov pána Matoviča a pána Lengvarského hovoria, že naše požiadavky sú opodstatnené, a opakujú, že sme sa na nich dohodli, tak prečo stále po dvoch rokoch a po 2100 výpovediach nie sú stále prijaté?" pýta sa nahnevaný lekár. Poukázal ja to, čo od vlády už dva roky žiadajú.

Napríklad ide o snahu skrátiť dĺžku špecializačného štúdia podľa smernice 2005/36/ES a zracionalizovať dĺžku trvania certifikačných pracovných príprav, či zmeniť štruktúru a náplň špecializačných a certifikačných programov tak, aby sme sa nimi priblížili k výučbe v Česku. "Chceme, aby sa zmenšil počet cirkulácií na EÚ úroveň (a tým výpadok z vlastného oddelenia), ale zároveň aby čas strávený na cirkuláciách bol strávený efektívne a lekár sa maximálne učil," vysvetlil Visolajský. Rovnako žiadajú urobiť poriadok v certifikačných prípravách, ktoré sú v skutočnosti často súčasťou špecializačného vzdelávania a vytvoriť a aktualizovať verejne prístupne databázy schválených akreditovaných pracovísk na Slovensku pre jednotlivé odbory, rovnako tak databázy školiteľov špecializačných a certifikačných študijných programov. Chcú docieliť, aby každé pracovisko a každý školiteľ bol anonymne hodnotený a hodnotenie bolo verejne prístupné.V tejto téme žiadajú aj pripraviť systém na finančné odmeňovanie školiteľov špecializačných a certifikačných študijných programov.

"Vzdelávanie bude možné realizovať na akomkoľvek pracovisku po celej SR v danom stupni akreditácie, teda lekár si môže vybrať pracovisko na cirkuláciu podľa kvality a nie podľa toho, pod ktorú univerzitu pracovisko „patrí“. Vzdelávanie žiadame posunúť viac do regiónov (napr. aj na excelentné neuniverzitné pracoviská). Navrhujeme zvýšenie kvality teoretických kurzov a aby sa teoretické kurzy realizovali viac v regiónoch," upozornil Visolajský. Ďalšími podmienkami je aj zjednodušiť v prípade akreditovaných univerzitných pracovísk v základných špecializáciách opakovaný akreditačný proces tak, aby platné a nezmenené skutočnosti, ktoré už raz akreditovaný subjekt preukázal bolo možné splniť iba odkazom na už predložené dokumenty bez potreby znovu tieto dokumenty prekladať duplicitne.

Taktiež žiadajú vykonať prieskum v krajinách Európskej únie o povinnosti záverečnej špecializačnej práce pri špecializačnom štúdiu lekára a podľa výsledku navrhnúť jej zrušenie alebo náhradu za odborný článok alebo prednášku na kongrese.

Vláda sa snaží presvedčiť národ, že nám ide len o platy, nie je to však pravda. Už dva roky! pracujeme na zlepšení... Posted by Peter Visolajský on Sunday, November 20, 2022

"Tiež žiadame výrazne zjednodušiť a skrátiť zaradenie do špecializačného štúdia. Žiadosť o zaradenie nebude podávať zamestnávateľ, ale lekár sám, lebo každý má právo na vzdelanie podľa svojho výberu, čo je dané Ústavou SR. Aby zdravotnícky pracovník mal právo po dohode so vzdelávacou ustanovizňou aj v čase prerušenia štúdia (napr. rodičovská dovolenka) možnosť vykonávať teoretickú časť špecializačného štúdia alebo absolvovať praktickú časť špecializačného štúdia. Nevidíme dôvod, aby sa lekári a lekárky popri starostlivosti o malé deti nemohli ďalej vzdelávať. A na záver sú to pozitívne zmeny pre rezidentov ako jasnejšie pravidlá a odstránenie duplicitných pokút nad rámec zákona," uzavrel lekár. Na slová Visolajského reagoval aj matematik Richard Kollár. "Pravdupovediac, ja už vlastne neverim, ze sa dočkáte. Toto opakujete dokola a odpoveďou vám je typický len vztýčený prostredník," napísal pod príspevok nitrianskeho pediatra.

Rokovania pokračujú

Vládu a Lekárske odborové združenie (LOZ) čaká v pondelok ráno rokovanie o aktuálnej situácii v zdravotníctve. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa obáva, že odborári v otázke zvyšovania platov neustúpia. Prosí preto lekárov, aby ostali pri pacientoch. Uviedol to na sociálnej sieti. Stretnutie má začať o 10.00 h na Úrade vlády SR za účasti ministra financií, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) a zástupcov lekárskych odborárov. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa na rokovaní z dôvodu pracovnej cesty v Holandsku nezúčastní. Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli na zlepšenie situácie v sektore.