Bude kolaps zdravotníctva nadobro zažehnaný? Na Úrade vlády sa konečne rokovalo: Ďalšie stretnutie a spokojní lekári!

VIDEO Rokovanie vlády s lekárskymi odborármi je na konci: Pokračovať budú v stredu, Visolajský hovorí o viacerých pozitívnych momentoch

Na Úrade vlády sa krátko po 10. hodine zišli premiér Eduard Heger, ministri zdravotníctva a financií Vladimír Lengvarský a Igor Matovič (všetci za OĽaNO), ale aj lekárski odborári. Téma bola jasná - vyriešiť situáciu s výpoveďami tak, aby ku kolapsu zdravotníctva nedošlo. Ešte v pondelok poslal rezort zdravotníctva odborárom upravený návrh memoranda, v ktorom sa zaväzujú riešiť požiadavky lekárov. Tých je celkovo osem, medzi nimi aj zvýšenie platov zdravotníkov, či systémové zmeny.

Krátko po 13. hodine bolo rokovanie na konci, bude pokračovať v stredu popoludní po rokovaní vlády. Podľa Lekárskeho odborového združenia si musia predstavitelia vlády urobiť prepočty a následne lekárom povedia verdikt. Predseda odborárov Peter Visolajský uviedol, že rokovanie bolo konštruktívne. "Prebrali sme si všetkých našich osem požiadaviek a návrhov na riešenie. Rovnako sme si prebrali aj možné formulácie, ako by mohli byť zapísané v spoločnom memorande. K niektorým krokom sme nedostali priamu odpoveď, ale bolo nám sľúbené, že sa k nim vyjadria na stredajšom rokovaní," povedal Visolajský. Hlavnou témou ďalšieho rokovania by mali byť financie. V hre by tak mohlo byť ďalšie zvyšovanie platov pre zdravotný personál.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky.sk / Maarty

Ako vysvetlil predseda LOZ Peter Visolajský, pozitívne na dnešnom rokovaní je to, že vláda chce situáciu vyriešiť a dohodnúť sa. "Sme radi, že sa s nami dnes stretli. Verím tomu, že sa blížime k dohode, aby sme ostali pri pacientoch v nemocniciach. Ale len tak naše výpovede nestiahneme. Robíme všetko pre to, aby nielen, že ostali lekári, ktorí podali výpovede v nemocniciach, ale aby sme aj motivovali nových kolegov. Väčšina kolegov ale je ochotná ostať na svojich miestach," povedal Visolajský. Ako priznal, v prípade, ak by v stredu došlo k dohode, termín protestu pred Úradom vlády by zrušili, no prekvapila ho veľká podpora zo strany pacientov či bežných ľudí. Visolajský vysvetlil aj to, prečo bol na stretnutí prítomný aj Anton Chromík. Podľa jeho slov je ich dlhoročný právny zástupca a z toho dôvodu bol prítomný na rokovaní.

Galéria fotiek (6) Na rokovaní je prítomný aj advokát Anton Chromík z Aliancie za rodinu (vľavo).

Zdroj: Úrad vlády

Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Petry Lánikovej boli témou jednak požiadavky lekárskych odborárov, ale aj obsah memoranda. "Rokovania boli konštruktívne a budú pokračovať ďalej. Dovtedy sa k jednotlivým bodom vyjadrovať nebudeme," uviedla.

Hrozí kolaps od 1. decembra

VIDEO Heger, Matovič a Lengvarský rokujú s lekárskymi odborármi: Chcú zastaviť kolaps zdravotníctva!

Od 1. decembra tohto roku hrozí kolaps zdravotníctva po tom, ako na konci septembra podalo vyše 2100 lekárov výpovede. Od vlády žiadajú splnenie 8 požiadaviek, ktoré by zdravotníctvo posunuli vpred a lekári by tak mali dôstojné podmienky na prácu porovnateľné s okolitými krajinami. Napriek tomu, že sa na túto tému rokuje už vyše roka, sa situácia nijak nepohla k lepšiemu a reálne hrozí, že lekárom napokon výpovede začnú platiť a v nemocniciach skončia. Vláde tak ostávajú dva týždne na to, aby situáciu vyriešili. Na pondelok 14. novembra si preto s odborármi dohodol premiér Eduard Heger a ministri zdravotníctva Vladimír Lengvarský a financií Igor Matovič (všetci za OĽaNO) rokovanie, aby celú vec nadobro ukončili. To sa napokon zrušilo.

"Rokovanie zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR s predstaviteľmi LOZ, ktoré bolo avizované na pondelok 14.11.2022, sa uskutoční v náhradnom termíne. O čase a mieste konania bude MZ SR včas informovať," znelo v ďalšom maile. To prinútilo zástupcov lekárskych odborárov, aby konali. Na štvrtok 17. novembra, kedy na Slovensku oslavujeme Deň boja za demokraciu, preto zvolali pred Úradom protest. Názov má príznačný - Zachráňme zdravotníctvo a konať sa bude od 12:30. K situácii v zdravotníctve bola v pondelok vo večerných hodinách zvolaná aj koaličná rada, na ktorej sa rozhodlo, že rokovanie s odborármi bude v utorok.

Archívne VIDEO Lengvarský rokoval so zástupcami nemocníc: Hlavnou témou boli výpovede lekárov!

Galéria fotiek (6) Zdroj: Úrad vlády

Podľa premiéra bude rokovanie pokračovať aj v stredu. "Dnes som na úrade vlády zvolal stretnutie so zástupcami Lekárskeho odborového združenia. Zajtra v tomto zložení pokračujeme ďalej. Zdravotnícky personál v minulosti nemal partnera na rokovanie, ktorému by záležalo na pacientoch a dôstojných podmienkach zamestnancov nemocníc. Táto vláda takou oporou je. Dôkazom toho je úspešné presadenie kľúčových reforiem, investície do výstavby a rekonštrukcie nemocníc či navýšenie miezd," napísal na sociálnej sieti.