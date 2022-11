Situácia s výpoveďami lekárov začína eskalovať: Zvolaná vláda aj koaličná rada, TOTO chcú riešiť!

BRATISLAVA - Už o dva týždne môže dôjsť ku kolapsu zdravotníctva, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Ku koncu septembra podalo výpovede vyše 2100 lekárov, ktorí sa tak pripojili k výzve lekárskych odborárov, ktorí požadujú zmenu. Do dnešného dňa sa situácia nijak nevyriešila. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský preto rokoval s riaditeľmi nemocníc. Na čom sa dohodli?

Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. V tejto súvislosti zvolávajú na štvrtok (17. 11.) protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva. Ak sa totiž štát s lekármi nedohodne, hrozí, že od 1. decembra nastane na Slovensku kolaps zdravotníctva. Lekári, ktorí podali výpovede, sú zväčša z oddelení anestéziológie a intenzívne medicíny, traumatológovia, internisti, ale aj chirurgovia či lekári z gynekológie a pôrodníctva.

V pondelok 14. novembra sa pritom malo konať rokovanie zástupcov lekárskych odborárov z Lekárskeho odborového združenia a predstaviteľmi vlády - premiérom Eduardom Hegerom, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a ministrom financií Igorom Matovičom (všetci za OĽaNO). No tento termín rokovania rezort zdravotníctva v pondelok dopoludnia zrušil a namiesto toho avizoval stretnutie šéfa rezortu so zástupcami nemocníc. Téma ostala rovnaká - vyriešenie situácie s výpoveďami lekárov.

Celú vec chcú do konca týždňa vyriešiť

Lengvarský po rokovaní poďakoval všetkým lekárom - tým, ktorí výpovede nepodali, ale aj tým, ktorí ich podali pre to, aby sa veci v zdravotníctve zmenili. Ako vysvetlil, na rokovaní s riaditeľmi nemocníc vyhodnotili situáciu a rezort sa informoval o stave v jednotlivých nemocniciach, rovnako aj o možnostiach. Hlavným odkazom je, že je nanajvýš podstatné je dohodnúť sa tak, aby k výpovediam nakoniec nedošlo. "Dnes budeme na tom intenzívne pracovať, pretože o 16. hodine bude vláda, následne koaličná rada, kde bude hlavným bodom táto situácia. Verím, že sa dohodneme tak, aby sme do konca týždňa celú vec vyriešili," povedal Lengvarský. Ako dodal, s lekárskymi odborármi sú v kontakte, memorandum rezort zdravotníctva prepracoval a poslal odborárom.

Ako priznal, v hre sú rôzne scenáre, ale nechcel ich špecifikovať, pretože, podľa jeho slov je potrebné byť pripravený na všetky možnosti. Avšak, iné scenáre, ako to, že sa štát s lekármi dohodne, len preťažia zdravotný systém a ohrozia pacientov. Rokovania s odborármi chcú zvolať tak, aby sa celá vec čo najskôr vyriešila. Priznal, že lekári majú plné právo protestovať a uvedomuje si, že k tomu majú dôvod, ale verí, že do dňa ohláseného protestu bude celá vec vyriešená. "O tom, že by sa mohli platy ešte viac zvýšiť, sa bude dnes rokovať na koaličnej rade. Prepracovali sme aj termíny tak, ako požadovali odborári," uzavrel Lengvarský.