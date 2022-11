AKTUÁLNE Lekárski odborári si povedali DOSŤ: Ďalšie zrušené rokovanie o výpovediach! Zvolali protest, volajú po záchrane

BRATISLAVA - V pondelok sa malo po dlhom čase konať očakávané rokovanie so zástupcami lekárksych odborárov, na ktorých sa mali riešiť výpovede vyše 2100 zdravotníkov. Vláde ostávajú 2 týždne na to, aby situáciu vyriešili. Rokovanie však napokon v pondelok dopoludnia zrušili a namiesto neho sa uskutoční rokovanie s riaditeľmi nemocníc. Odborári sa preto rozhodli konať na vlastnú päsť!

Od 1. decembra tohto roku hrozí kolaps zdravotníctva po tom, ako na konci septembra podalo vyše 2100 lekárov výpovede. Od vlády žiadajú splnenie 8 požiadaviek, ktoré by zdravotníctvo posunuli vpred a lekári by tak mali dôstojné podmienky na prácu porovnateľné s okolitými krajinami. Napriek tomu, že sa na túto tému rokuje už vyše roka, sa situácia nijak nepohla k lepšiemu a reálne hrozí, že lekárom napokon výpovede začnú platiť a v nemocniciach skončia. Vláde tak ostávajú dva týždne na to, aby situáciu vyriešili. Na pondelok 14. novembra si preto s odborármi dohodol premiér Eduard Heger a ministri zdravotníctva Vladimír Lengvarský a financií Igor Matovič (všetci za OĽaNO) rokovanie, aby celú vec nadobro ukončili. Avšak, kým ráno neboli známe žiadne bližšie informácie na túto tému, krátko po 10. už bolo jasné, že rokovanie dnes nebude.

Namiesto toho sa predstavitelia vlády stretnú s riaditeľmi nemocníc. "Brífing Ministerstva zdravotníctva SR po stretnutí so zástupcami nemocníc, ktoré sa týka riešenia situácie v nemocniciach v súvislosti s výpoveďami lekárov, sa uskutoční dnes, v pondelok 14. novembra o 15.00 h vo foyeri Ministerstva zdravotníctva SR," informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková. Avšak, potom prišla ďalšia správa - dohodnuté a vopred avizované rokovanie s odborármi dnes nebude. "Rokovanie zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR s predstaviteľmi LOZ, ktoré bolo avizované na pondelok 14.11.2022, sa uskutoční v náhradnom termíne. O čase a mieste konania bude MZ SR včas informovať," znelo v ďalšom maile. To prinútilo zástupcov lekárskych odborárov, aby konali. Na štvrtok 17. novembra, kedy na Slovensku oslavujeme Deň boja za demokraciu, preto zvolali pred Úradom protest. Názov má príznačný - Zachráňme zdravotníctvo a konať sa bude od 12:30.

Hegerova výzva lekárom

Premiér Eduard Heger poprosil lekárov, aby vyšli v ústrety vláde, ktorá rieši zdravotníctvo ako prioritu, a stiahli svoje výpovede. Rozumie ich vyčerpanosti a požiadavkám, deklaroval pripravenosť podpísať s nimi memorandum na riešenie situácie v zdravotníctve. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Kolaps zdravotníctva označil za najhorší možný scenár.

"Nechcem vyvíjať tlak na lekárov. Práve, naopak, odo mňa išla prosba. Prosím, vidíte, že táto vláda pracuje pre zdravotníctvo tak, ako žiadne iné za posledných 17 rokov. Dajte nám šancu, stiahnite výpovede, poďme zdravotníctvo spoločne budovať ďalej," vyhlásil premiér. Vyjadreniam lekárov rozumie tak, že ich platy už nie sú problém, a treba pracovať na ďalších veciach pre zlepšenie zdravotníctva na Slovensku. Deklaroval pripravenosť dohodnúť sa a poukázal na plán obnovy. Zdravotníctvo a školstvo sú podľa jeho slov prioritou. "Neviem z roka na rok urobiť všetko," podotkol a poukázal na jednotlivé míľniky, napríklad na výstavbu nemocníc.