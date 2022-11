Kedy vám cinkne na účte prvýkrát zvýšený prídavok na dieťa? Tešiť sa môžete na túto sumu!

archívne video Minister práce Krajniak po rokovaní vlády

Prídavok na dieťa sa od 1. januára 2023 zvyšuje na 60 eur mesačne. V súčasnosti dostávame presnú polovicu tejto sumy. Je to tak po rokoch prvý výraznejší rast tejto peňažnej dávky. Pri dvoch deťoch to bude 120 eur, pri troch 180 eur a pri kažom ďalšom dieťati o 60 eur viac. Nevyžaduje si to žiadne administratívne úkony navyše, takže vás nečakajú žiadne papierovačky. Jednoducho, ak vám v súčasnosti na účet pribudne mesačne z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 30 eur, po novom to bude raz toľko. Prvý zvýšený prídavok za január čakajte vo februári.

Ktoré deti majú na prídavok nárok?

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia veku 25 rokov. To znamená, že študuje, prípadne nemôže študovať alebo zarábať pre chorobu alebo úraz, je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, vzdeláva sa v ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo zarábať pre dlhodob nepriaznivý zdravotný stav.

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo

ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Jednorazový zvýšený prídavok pre prvákov

Opätovne sa zavádza aj jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Rodičia tak budú mať nejaké to euro navyše na nákup pomôcok, ktoré čersví prváčikovia potrebujú. Prechod zo škôlky do školy je spojený s vyššími výdavkami, okrem školskej aktovky rodičia nakupujú zošity, ceruzky, farbičky, pravítka, prezuvky či veci na telesnú výchovu.

Novelu zákona o prídavku na dieťa schválilo plénum Národnej rady SR na svojom októbrovom rokovaní. Návh predložili poslanci koaličnej Sme rodina.

Kedy a ako žiadať o prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností.

O prídavok sa žiada po narodení dieťaťa Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR. Žiadosť si môžete stiahnuť z webovej stránky úradu a vyplniť vopred. Spolu s prílohami ju môžete doručiť osobne, poštoz, elektronicky alebo e-mailom. Podrobnosti nájdete na stránke ÚPSVR SR.