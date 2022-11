Igor, to myslíš vážne? My tu budeme vládnuť naveky, vyhlásil Matovič po otázke na prorodinný balíček

video Matovič: Budeme vládnuť naveky

Po tom, ako po stredajšom verejnom pojednávaní Ústavný súd SR neurčil ďalší termín vo veci ústavnosti častí tzv. prorodinného balíčka, zareagoval na to aj jeho autor, súčasný šéf rezortu financií Igor Matovič. Na poznámku redaktorky televízie Markíza Martiny Törökovej, že nie je isté, či to aj tak niekto po odchode súčasnej vlády nezruší, nahodil svoj typický úsmev a sebavedomo odpovedal. „Nezruší. A nikto po nás nebude. My tu budeme vládnuť naveky! Ďakujem.“

Krúžkovné sa odsunulo

Budúcnosť prorodinného balíčka, ktorého súčasťou je aj mnohými rodičmi očakávané krúžkovné, je neistá. Národná rada (NR) SR ho opätovne schválila v júni aj po vetovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou.O ústavnosti niektorých častí rozhoduje Ústavný súd (ÚS) SR. V stredu na verejnom pojednávaní ďalší termín v tejto veci neurčil.

Prezidentka na ÚS napadla sporné časti balíčka v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa. V podaní okrem procesných výhrad, ako sú nedostatky v legislatívnom procese, uvádzala aj hmotnoprávne výhrady. Deklaruje, že návrh podala nie preto, že je proti pomoci rodinám, ale preto, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc.

Tri dôvody protiústavnosti balíčka podľa prezidentky

Prijatý balíček je podľa nej protiústavný z troch dôvodov. Argumentuje, že prijatý bol v skrátenom legislatívnom konaní, na ktoré zjavne nebol splnený žiadny zákonný dôvod. Obsahom zákona sa pritom mali porušiť ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. Zároveň upozornila, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.

Zástupca NR SR a predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) na pojednávaní poukázal na to, že parlament v utorok (8. 11.) schválil niektoré zákonné zmeny. Týkajú sa nastavenia vhodnejšieho postupu postihovania záškoláctva žiakov, čo reaguje i na výhradu prezidentky. Ďalšou zmenou je posun účinnosti zavedenia tzv. krúžkovného z 1. januára 2023 na 1. január 2025.

"Verím, že zostane zachovaná doterajšia judikatúra ÚS, ktorá umožní, aby sme vedeli doručiť pomoc rodinám s deťmi od nového roka tak, ako sme to schválili v rodinnom balíku v júni v parlamente," povedal Vetrák novinárom. Nesúhlasí, že by došlo k porušeniu princípov ústavnosti.

Právny zástupca prezidentky Peter Kubina potvrdil výhrady hlavy štátu, ktoré na súde argumentoval. Nerátal s tým, že ÚS vyhlási rozhodnutie už v stredu. "Očakával by som, že do nejakého mesiaca by sa to mohlo uskutočniť," povedal Kubina.