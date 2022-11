Inšpiroval sa útokom na Zámockej? U Alexandra (16), ktorý útočil v škole sekerou, robí NAKA domovú prehliadku

Študenta Alexandra priviezli policajti do domu v Lazanoch pri Prievidzi, kde NAKA vykonáva domovú prehliadku. Len 16-ročný študent si vo štvrtok priniesol do školy sekeru a zaútočil ňou na spolužiačku, ktorú sekol do čela. Zranil aj ďalšieho človeka. Obidvaja boli prevezení do nemocnice, no sú mimo ohrozenia života.

Chlapec po čine ušiel do neďalekého poľa, kde ho zadržala polícia. Po získaní dôkazov na mieste činu prípad prevzadala NAKA. Z informácií a dôkazov získaných na mieste činu bolo zistené, že v danej veci ide o podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách. "Z uvedeného dôvodu vec preberá vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry. O veci bol bezodkladne informovaný špeciálny prokurátor. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí," ozrehmili policajti.

Galéria fotiek (2) Alexandra, ktorý útočil sekerou v škole, priviezla NAKA na domovú prehliadku

Zdroj: reprofoto/TA3

Ako informuje televízia Joj, v dome je aj chlapcova matka. Alexander má byť už obvinený a všetko nasvedčuje tomu, že svoj útok plánoval a inšpiroval sa aj strelcom, ktorý zabil Juraja a Matúša na Zámockej ulici v Bratislave.

