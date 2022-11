Šéf SND Drlička šokuje! Posledné slová pred definitívnym odchodom: Môj koniec dlhodobo plánovali

video Drlička o svojom odvolaní z funkcie riaditeľa SND

Drlička svoj odchod z poštu šéfa SND nevníma ako prehru, ale ako životnú lekciu. "Včera bol môj posledný deň v pozícii generálneho riaditeľa SND. Kancelária je vyprázdnená a čaká na nového kastelána, napísal an svojom facebookovom proile Matej Drlička. Dočasne ním bude pán Jozef Švolík z Ministerstva kultúry. Nasledovať bude nové výberové konanie, z ktorého vzíde nová generálna riaditeľka, alebo nový generálny riaditeľ. Verím, že môj nástupca bude známy čo najskôr, pretože SND je príliš veľký tanker aby sa plavil bez kapitána," napísal na sociálnej sieti.

Pozornosť zameriava na reformy a ozdravné procesy v divadle, ktoré podľa neho neboli prijímané jednohlasne a bez kriku, no je presvedčený, že priaznivcov zmeny bolo viac ako odporcov. "Posledné dni nám ukázali veľa. Odkryli sa charaktery, vyjasnili sa motivácie, divadlo a odborná verejnosť sa zjednotili, ale zjednotili sa aj poslanci…," píše.

Servítku pred ústa si Drlička nedáva ani tentokrát. "Kauza Budapešť by sa dala definovať ako prípadová štúdia toho, čo sa stane ak sa niekto pokúsi reformovať štátnu inštitúciu," hodnotí rozhodnutie odvolať ho z funkcie pre vyjadrenia o politikoch a umelcoch na konferencii v Budapešti.

"Výsledkom štúdie je poznanie, že štát sa postará o to, aby sa reforma zastavila. Lenže štát nie je iba slovo. Štát sme my. Vláda a poslanci sú našim zrkadlom. My sme krajina, kde sa nesúhlas s politickými rozhodnutiami vyjadruje poväčšine potichu. O to viac si vážim, že som bol svedkom toho, ako sa SND, odborníci z branže a osobnosti z rôznych oblastí nahlas postavili na stranu reformy," píše.



Drlička je presvedčený, že jeho výrok v Budapešti bol vystrihnutý a vytrhnutý z kontextu a nebol skutočným dôvodom jeho odchodu. "Malá skupina bývalých zamestnancov a malá skupina poslancov NR SR pracovali dlhé mesiace na mojom konci. Bývalí zamestnanci dodávali do parlamentu klamlivé a manipulatívne informácie. Poslanci týmto klamstvám uverili, vytvorili im politické krytie a spustil sa brutálny nátlak na ministerku kultúry. Pani ministerka rozhodla. Ja osobne necítim zášť voči nikomu. Ale rozhodnutia jednotlivcov a vývoj charakterov si budem pamätať," nešetrí tých, ktorí stoja za jeho odvolaním. Ako tvdí, im je jedno, ako sa bude vyvíjať SND ďalej. "Politici riešia svoje mocenské spory a poslanci riešia už iba svoje politické hry," podotkol.

Drličku odvolala ministerka kultúry Natália Milanová k 1. novembru z postu generálneho riaditeľa SND pre jeho medializované vyjadrenia na adresu umelcov a politikov. Podľa ministerky sú za hranicou slušného správania a kultúrnosti a nezlučiteľné s verejne činnou osobou zodpovednou za svoje výroky. Drlička sa za svoje slová ospravedlnil, ministerke zároveň ponúkol rezignáciu.