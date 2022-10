VOĽBY 2022 Hlina odhalil nečakaného víťaza na východe: Tohto muža určite poznáte z protestov!

STRÁŽSKE - Parlamentné voľby sú síce ešte pred nami, no už máme za sebou tie spojené, regionálne. Kým celá spoločnosť sa sústredila na hlavné mestá, popri tom sa ticho zabudlo na tie menšie, no nemenej podstatné. Zamierime napríklad na taký východ a keď už sme spomenuli parlamentné voľby, aj v meste Strážske sa totiž ocitol na stoličke primátora človek, ktorý to skúšal cez stranu Máme toho dosť! už vo voľbách v roku 2020. Viete o koho ide? Viac o ňom povedal politik Alojz Hlina, ktorý ho dobre pozná.

Protestujúci farmári a výhra vo voľbách 2022

Ide totiž o Patrika Magdoška, ktorý sa po spojených voľbách 2022 v meste Strážske stal primátorom. Išlo o známe duo František Oravec a Magdoško, pričom druhý menovaný si zrejme teraz v tomto meste bude môcť pretaviť svoj názor a cestu k lepším zajtrajškom pre poľnohospodárov. "Až ikonická postava slovenského aktivizmu, Patrik Magdoško uspel vo voľbách na post primátora Strážskeho. Prajem mu to, gratulujem mu. No nedá mi to nepovedať, je to aj veľká strata pre slovenský aktivizmus," skonštatoval Alojz Hlina na adresu Magdoškovho triumfu.

Magdoško dostal protestujúcich farmárov do ulíc hlavného mesta - na traktoroch

Hlina spomína aj na to, ako mu Magdoško ukazoval istý objekt, ktorý sa v Strážskom na východe Slovenska nachádza. "Patrika Magdoška som spoznal pred mnohými rokmi, keď v Strážskom ukazoval sochu dreveného anjela, ktorú dal urobiť pri ceste, na ktorej dochádzalo často k dopravným nehodám. Je to človek, ktorý dokázal dostať poľnohospodárov tam, kde už dávno mali byť. Dostať ich do ulíc so svojimi traktormi," spomína Hlina.

Magdoško vo voľbách v Strážskom získal 334 hlasov.