Výstavba križovatky diaľnic D1 a D4 pri Bratislave prinesie obmedzenia, tvrdí Andrej Doležal

Galéria fotiek (1) Andrej Doležal

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo v najbližších dňoch podpísať zmluvu s poľskou firmou Budimex na výstavbu križovatky diaľnic D1 a D4. Po prevzatí staveniska by vlastná výstavba mala trvať približne tri roky a vodiči sa tak musia pripraviť na dopravné obmedzenia a kolóny. Vo štvrtkovom livestreame to povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).