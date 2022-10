Pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Kuciaka: Na pláne sú listinné dôkazy, číta sa výpoveď Tótha

Kauza vraždy novinára Jána Kuciaka je spojená aj s prípravou vrážd prokurátorov. Obvinení sú Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Darko Dragić, Dušan Kracina a Tomáš Szabó. Posledný menovaný sa k skutku priznal a je vylúčený na samostatné konanie. Na poslednom hlavnom pojednávaní ako prvý vypovedal Marián Markovič. Markovič je Zsuzsovej bývalý partner a má s ňou dcéru. Markovič vypovedal o tom, ako sa zoznámil so Zsuzsovou.

"Spoznali sme sa, začali sme spolu chodiť, narodila sa nám dcéra a potom sa to pokazilo. Boli sme spolu ešte asi rok a potom sme sa rozišli. Mali sme veľmi zlý vzťah, nedávala mi dcéru. Teraz sa s ňou už stretávam, je to lepšie." Zsuzsovej expartner vypovedal aj o tom, ako si Andruskó od neho požičiaval peniaze.

Vypovedať mal aj Peter Tóth, tomu sa však nepodarilo doručiť predvolanie, nakoniec ho predsedníčka senátu Ružena Sabová dala predviesť. Tóth odmietol vypovedať. "Vzhľadom k tomu, že som bol obvinený pre stránku Na pranieri, poškodil by som si, pretože sa to týka aj tohto pojednávania. Vypovedať nebudem," povedal Tóth. Výpoveď Petra Tótha nariadil aj Najvyšší súd, keď vrátil vec na prejednanie Špecializovanému trestnému súdu. Tóthovi to pripomenula aj predsedníčka senátu. Podľa prokurátora je odmietnutie Tótha vypovedať sčasti neopodstatnené.

Galéria fotiek (3) Pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka

"Navrhujem, aby svedok vypovedal aspoň k častiam, ktoré sa netýkajú jeho trestného stíhania," povedal prokurátor. Predsedníčka senátu nakoniec rozhodla, že Tóth vypovedať nemusí, jeho výpovede sa čítajú dnes.