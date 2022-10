NEUVERITEĽNÉ Bitka vo vlaku: Po futbale ich napadli fanúšikovia! Dôvodom bola dúhová vlajka

Celým Slovenskom otriasla stredajšia vražda dvoch mladíkov z LGBTI komunity, ktorých chladnokrvne zavraždil iba 19-ročný Juraj pred známym bratislavským podnikom Tepláreň na Zámockej ulici. Ohavný čin odsúdila celá spoločnosť aj s politikmi a mnohí preto verili, že po dvoch tragédiách, pri ktorých zomrelo celkom 7 mladých ľudí, sa spoločnosť konečne poučila. Avšak, v piatok dopoludnia stránka bojujúca proti fašizmu zverejnila skúsenosť dvojice z vlaku v čase, kedy končil futbalový zápas na Tehelnom poli.

"Nášho kamoša a kamošku včera vo vlaku RR 719 napadla skupina Slovanistov, ktorí šli domov zo zápasu európskej konferenčnej ligy v Bratislave. Asi desiati sedeli okolo našich známych a keď vystupovali, všimli si dúhovú stužku pripnutú na bunde. Jeden z nich zakričal, že pôjde znovu vystrieľať Tepláreň. Naša kamarátka odpovedala vulgarizmom. Jeden z nich jej v tom z otočky nasadil kopačku do tváre a letela k zemi. Nasledovala bitka," informovali v statuse.

Ako dodali, dvojica je po útoku v poriadku. Poukázali na to, že len pár hodín predtým strieľal mladík do zástupcov tzv. queer komunity a ide o neuveriteľné správanie. Nemyslia si však, že by sa tragickou udalosťou niečo v správaní Slovákov zmenilo. "Podobné správanie však bolo je a žiaľ naďalej bude tradičným modom operandi určitých skupín v našej spoločnosti. Agresii v rôznych formách čelia každodenne neheterosexuálne a etnické menšiny či ľudia nezapadajúci do predstáv o normalite. A reakciou nesmie byť podvolenie sa rozosiatemu strachu. Nezdieľame tento včerajší príbeh kvôli tomu, aby sa ľudia cítili ešte väčšmi ohrození a báli sa vyjsť na ulicu. Zdieľame ho kvôli tomu, aby sme apelovali na demokraticky zmýšľajúcu časť spoločnosti, aby sa nikdy nenechala zastrašiť a nabrala sily otvorene sa brániť," vysvetlili. Na záver dodali, že ak je ktokoľvek svedkom podobnej udalosti a správania, nemal by sa len nečinne prizerať. V prípade, ak už sa niekto vyberie na zábavu do mesta, odporúča ísť v skupinách a nikdy nie sám, prípadne nosiť obranné pomôcky, ako je napríklad kaser.

