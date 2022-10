Masaker na Zámockej: Bloger odhalil vrahov manifest! Terčom jeho nenávisti boli aj politici a Židia, má aj komplicov?

BRATISLAVA - Slovensko sa prebudilo do ďalšieho šialeného rána, kedy rátame obete ďalšej tragédie. Tentokrát ide o streľbu, a to opäť v hlavnom meste Bratislave na Zámockej ulici v samotnom centre. Vrah ukončil životy dvoch nevinných ľudí pri známom klube, kde sa stretáva istá komunita. Všetko prišlo náhle a vrah sa dokonca svojimi príspevkami chválil niekoľko hodín pred a niekoľko hodín po samotnom skutku. O tom, kto bol tento vrah a čo boli jeho motívy priblížil na sociálnej sieti známy blogger Radovan Bránik.

Na mieste sa bolo treba postarať o bezpečnosť komunity

Len málokto by sa nazdával, že po veľkej dopravnej tragédii v Bratislave sa budeme musieť vysporiadať s ďalšou a ešte násilnejšou vecou. O tom, prečo vrah zo Zámockej konal ako konal sa snaží Bránik vo svojom blogu vysvetliť len v rámci počiatočného štádia vyšetrovania celého prípadu. No už tieto informácie sú mimoriadne zarážajúce a alarmujúce. "Na mieste bolo množstvo excitovaných a vydesených ľudí a po necelých dvoch hodinách snahy vyznať sa v zmäti neraz protichodných informácií som privolal kolegyňu a o chvíľu ďalšieho kolegu; pretože zo zvyčajnej starostlivosti o trpiacich na mieste sa vykľula akútna potreba začat sa starať o bezpečnosť celej komunity. Tej ich, a nielen v túto noc, ale aj ráno a v ďalší deň a potom v piatok," píše Bránik.

KVETY ZLA - SLOVENSKÁ EDÍCIA Nespal som a neviem, kedy pôjdem; ešte podvečer som riešil zabudnutý čip proti krádeži na... Posted by Radovan Bránik on Wednesday, October 12, 2022

Bezprostredne po skutku však začal pozornosť vzbudzovať samotný účet vraha na Twitteri pod označením NTMA0315, ktorý začal už pár hodín pred vraždou zobrazovať desivé príspevky ako "Urobil som rozhodnutie." či "Je nutné to urobiť.".

Galéria fotiek (3) Zdroj: Twitter.com/NTMA0315

Mrazivé fotografie spred budov, kde zvažoval útok, zrejme si ich bol obhliadnuť

To, čo však bolo na tomto účte ešte desivejšie je podľa Bránika citovanie z viackrát spomínaného manifestu. "Od okamihu prečítania si prvých viet manifestu vraha až do neznámeho termínu, keď toto najnovšie peklo raz skončí. Tu a teraz nik netuši, kedy to bude. Pretože zoznam nepriateľov mladého Krajčíka je neuveriteľne dlhý a ľudia z homosexuálnej komunity mali večer jednoducho len tú nekonečnú smolu, že boli zo všetkých dostupných najľahšie zraniteľným terčom. Ak by mu priali okolnosti, začal by - podľa vlastných plánov - zabíjaním v budove, v ktorej sa stretávajú niektorí ortodoxní Židia a až odtiaľ sa hodlal presunúť k Teplárni," píše Bránik s tým, že vrah sa skutočne ešte niekoľko dní pred skutkom fotil nie len pred Teplárňou ale aj pred samotným židovským centrom.

Bránik vysvetľuje, že zrejme v tom čase si už vrah dané objekty vyhliadol, preveroval a hľadal ich slabiny, aby mohol zasadiť úder.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Twitter.com/NTMA0315

Podľa Bránika sa celé dni, týždne a mesiace dozadu systematicky zaoberal výberom vhodných cieľov pre sériu útokov na všetko židovské. "Homosexualita bola podľa neho ich vynálezom, dokonca našiel kus nepriateľa aj v dnešnom Rusku - presnejšie v tej jeho časti, ktorú vraj riadia a ovládajú židia. Ten útok nebol osobný, vrah obete nepoznal, poznal len podnik, v ktorom sa schádzajú a mal ho dôkladne preskúmaný. Poznal počas opakovaných nenápadných obhliadok jeho slabiny, zraniteľnosti a aj správny čas pre úder," pripomína.

Vrah mal len 19 rokov

Bránik vraha identifikoval ako len 19-ročného, extrémne inteligentného absolventa školy pre mimoriadne nadané deti. "Mladík, ktorého trackrecord na sociálnych sieťach dáva zo spätného pohľadu zmysel, no odhaliť jeho skutočné zámery a silu odhodlania bolo prakticky nemožné," tvrdí Bránik.

"Je úplne zrejmé, že sa pri písaní svojho manifestu inšpiroval predchádzajúcimi masovými vrahmi, menuje ich tam, a jeho twitterový účet je plný náznakov, ale aj otvoreného obdivu k vraždám na Novom Zélande," myslí si Bránik.