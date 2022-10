Paradoxy v kauze Zochova: Uzavreté ulice, živé VIDEO policajtov aj koridor pre Dědečka! Bežná prax to nie je

Obrovské emócie, žiaľ príbuzných obetí zo Zochovej, aj útek obvineného zo súdu. To všetko sprevádzalo včerajšie rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie, ktorý na Okresnom súde Bratislava I rozhodoval o väzbe pre Dušana Dědečka. Ten v nedeľu večer zabil 5 študentov a ďalších niekoľko zranil, keď opitý šoféroval auto a narazil do zastávky na Staromestkej ulici.

Rozhodnutie však nie je právoplatné, prokurátor podal voči nemu sťažnosť. Pojednávať sa bude v piatok 14. októbra na Krajskom súde v Bratislave. Dědeček je, zatiaľ, vyšetrovaný na slobode. Obvinený je zo všeobecného ohrozenia, za čo mu hrozí trest odňatia slobody 20 až 25 rokov, vo výnimočnom prípade až doživotie.

Galéria fotiek (6) Dušan Dědeček uteká zo súdu

Zdroj: TASR

Polícia uzavrela ulice a vysielala prevoz naživo

Zaujímavý bol aj príchod obvineného Dědečka na súd. Polícia ho eskortovala z cely predbežného zadržania na Okresný súd Bratislava 1. V jeho okolí uzatvorila ulica a obvineného priviezla bočným vchodom. Na sebe mal nepriestreľnú vestu a na rukách putá. Podľa špecialistky na trestné právo a rektorky Akadémie Policajného zboru Lucie Kurilovskej to nie je bežná prax.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Jano Zemiar Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

"Neznamená však, že sa to nerobilo. Nie je to bežný postup, ale polícia vždy koná aj na základe určitých operatívnych informácií, ktoré má. Muselo tam byť niečo, napríklad sa môžme domnievať, či obvinený nie je ohrozený na živote. Muselo tam niečo byť, aby sa vyhli akýmkoľvek udalostiam. Bežné to rozhodne nie je, ale polícia vždy vyhodnocuje všetky skutočnosti. Zvyčajne sa to robí tak, že mu dajú putá a prevážajú ho, ale tu niečo muselo byť. Polícia si vždy zisťuje aktuálnu situáciu a zabezpečuje, aby nedošlo k skratu," povedala pre Topky Kurilovská.

Zároveň však policajti na sociálnej sieti vysielali jeho prevoz naživo. "Tam v zásade nevidím nič zlé, že to takýmto spôsobom dali na sociálnu sieť. Bol to určitý úkon, ktorý sa uskutočňuje, nebolo to nič tajné," myslí si Kurilovská. Bežnou praxou síce býva, že tvár obvineného sa rastruje, avšak v tomto prípade jeho tvár, ako aj celé meno, pozná celé Slovensko.

Koridor a útek obvineného

Zaujímavé bolo sledovať aj odchod obvineného Dědečka zo súdu. Polícia mu vytvorila koridor, aby mohol prejsť k pristavenému taxíku. Dědeček sa rozbehol a pred novinármi doslova ušie. "Polícia si urobila svoju robotu aj v tomto prípade," podotkla Kurilovská. Podľa niektorých odborníkov mohlo ísť aj v tomto prípade o skratové konanie. Možné však je aj jednoduché vysvetlenie, že sa len chcel vyhnúť otázkam novinárov.

Dušan Dědečke je 60-ročný, teraz už bývalý, funkcionár Deaflympijského výboru Slovenska. V nedeľu cez deň mal popíjať s rodinou tvrdý alkohol, keď zrazu musel náhle odísť do práce. Tam si mal dať ešte niekoľko pohárikov. Podľa nepotvrdených infomácií mu mali v krvi zistiť aj omamné látky. Napriek tomu, že pil, Dědeček neváhla a sadol do auta. Spolujazdcom bol jeho syn Lukáš, ktorý bol rovnako opitý a tiež pracuje vo výbore ako kontrolór.

Galéria fotiek (6) Päť obetí nedeľňajšej tragédie na zastávke Zochova

Zdroj: koláž Topky.sk

Dědeček vyletel rýchlosťou 130 km/h do miernej zákruty a minimálne rýchlosťou 100 km/h preletel zastávkou Zochova na Staromestkej ulici. V tej chvíli sa na nej nachádzalo asi 40 osôb. Priamo na mieste boli mŕtvi traja, štvrtého oživovali privolaní záchranári, no aj ten svoj boj o život prehral. Na druhý deň v pondelok zomrela v nemocnici piata obeť. Išlo o študentov vo veku od 19 do 24 rokov. V nemocnici skončilo niekoľko zranených. Jeden ťažko zranený ležal v kritickom stave a bol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Ako však uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská, pacient sa z umelého spánku prebral a jeho stav sa zlepšuje. Hospitalizovaných je ešte niekoľko ludí so stredne ťaŹkými zraneniami.

Svoj čin oľutoval

Dědeček mal svoj čin oľutovať a vzdal sa aj funkcie v Deaflympijskom výbore. Podľa jeho advokáta Jiřího Kučeru má veľké výčitky svedomia a je na tom psychicky zle. "Klient sa priznal ku skutku, veľmi to ľutuje. Uvedomuje si následky, ktoré vyvolal," skonštatoval pred pojednávaním Kučera. Potvrdil, že sa jeho klient vzdal funkcie generálneho sekretára Deaflympijského výboru Slovenska.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky - Maarty

"Je to človek, ktorý viedol riadny život, staral sa o postihnutých športovcov, je tréner," dodal Kučera s tým, že ide o neospravedlniteľný exces, ktorý si jeho klient uvedomuje a musí sa s tým vyrovnať. "Je mu ľúto mladých ľudí, ktorých zabil, a aj rodín, ktorým ublížil. Má veľké výčitky svedomia," podotkol s tým, že DědeČek mal ísť v nedeľu na fotenie s bedmintonistami. "Mal to pôvodne robiť niekto iný, ale musel tam ísť. Nepýtal som sa ho, prečo pil v nedeľu poobede," dodal Kučera.