Mimovládky vyzývajú Žilinku na odbornú diskusiu o používaní paragrafu 363

BRATISLAVA - Nadácia Zastavme korupciu a Via Iuris vyzývajú generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku na odbornú diskusiu o možnosti zmeny pri používaní paragrafu 363 Trestného poriadku (TP).

Výzva na diskusiu o možnostiach upraviť prax generálneho prokurátora pri aplikácii paragrafu 363 TP prichádza po tom, ako neprešlo v parlamente viacero návrhov na zmenu tohto paragrafu. "Dnes je totiž používanie paragrafu 363 TP do veľkej miery ovplyvnené interným príkazom generálneho prokurátora o postupe prokurátora v trestnom konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch a zmeniť ho môže iba Maroš Žilinka," priblížili mimovládky.

"To, že paragraf 363 TP je potrebné zmeniť, netvrdíme len my, ale aj odborníci z prokuratúry, akademici či vyšetrovatelia. Zástancovia aj odporcovia tohto paragrafu sa na potrebe zmeniť 363 zhodli počas odbornej diskusie, ktorú sme zorganizovali," vyhlásila výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková.

Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková sa domnieva, že zástupcovia prokuratúry, akademická obec a ďalší odborníci by spoločne mohli nájsť konsenzus "a obnoviť dôveru verejnosti v spravodlivé využívanie paragrafu 363". Generálny prokurátor SR má na základe tohto paragrafu právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.