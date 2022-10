Úlohou Horeckého bude podľa ŠRVŠ presvedčiť študentov, že školstvo prioritou naozaj je

ŠRVŠ vníma samotný proces výberu nového ministra školstva veľmi citlivo. "Pri ostatných rezortoch, kde sa nachádzala uprázdnená ministerská stolička, sme videli veľmi rýchle riešenie situácie. Bohužiaľ, pri školstve sme boli svedkami špekulácií a vytváraní podmienok na nového ministra, ktoré nepovažujeme za podstatné pri výkone jeho funkcie," uviedol Šuran. Takéto konanie podľa neho len prehlbuje nedôveru študentov v deklarácie a vyjadrenia, že školstvo je jednou z top priorít tejto vlády.

Slovenská rektorská konferencia s podporou ŠRVŠ a Rady vysokých škôl deklarovala tri jasné požiadavky, ktoré majú byť splnené do 17. novembra. "Zatiaľ bola splnená jedna, a to tá najjednoduchšia. Na riešenie zostávajúcich dvoch požiadaviek je potrebné začať rokovať. Žiaden minister nechce vo svojom období zažiť plošné zatvorenie vysokých škôl, a preto si myslíme, že toto by mala byť jeho najvyššia priorita po nástupe do funkcie," ozrejmil predseda ŠRVŠ.

VIDEO Mojím veľkým cieľom je, aby školstvo nepripomínalo charterový let, tvrdí nový minister školstva Horecký

Poukázal tiež na zhoršujúcu sa socio-ekonomickú situáciu študentov, ktorá podľa Šurana s dlhodobo neriešeným problémom odchodu mladých ľudí do zahraničia začne prispievať k znižovaniu počtu študentov vysokých škôl. "Očakávame, že nový minister sa bude zaoberať aktuálnou situáciou a predstaví riešenia, vďaka ktorým sa nebudú študenti báť, či majú dostatok financií na výdavky spojené s ukončením štúdia alebo, naopak, s jeho začatím," uzavrel.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok (4. 10.) vymenovala nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého. Po demisii Branislava Gröhlinga (SaS) bol dočasne poverený riadením rezortu školstva predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Riešenie najdôležitejších výziev súčasnosti

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) od nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého očakáva, že sa veľmi rýchlo zorientuje v rezorte a bez váhania začne riešiť najdôležitejšie výzvy súčasnosti.Uviedol to predseda školských odborárov Pavel Ondek.

Medzi tieto výzvy podľa Ondeka patria zvyšujúce sa prevádzkové náklady regionálnych a vysokých škôl, ale aj realizácia reforiem, na ktoré sú naviazané prostriedky z plánu obnovy. Ďalej podľa Ondeka ide o pretrvávajúcu nízku atraktivitu učiteľského povolania a hroziaci alarmujúci nedostatok pedagogických a odborných zamestnancov v najbližších rokoch. Témou je aj zjednotenie financovania regionálneho školstva či skvalitnenie systému výchovy a vzdelávania a jeho prispôsobenie súčasným, ale aj budúcim požiadavkám trhu práce.

VIDEO Prezidentka vymenovala nového ministra školstva Jána Horeckého

Ondek uviedol, že zväz s Horeckým ako predsedom Združenia katolíckych škôl Slovenska spolupracoval od roku 2013 v rámci rokovaní so zástupcami partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva. "Horecký podporoval požiadavky zväzu a partnerských organizácií formulované v spoločných vyhláseniach a deklaráciách, predovšetkým zlepšovanie platového ohodnotenia a sociálneho postavenia zamestnancov školstva, zvýšenie podielu HDP na školstvo, ako aj ďalšie pozitívne legislatívne zmeny," povedal Ondek. Horeckému školskí odborári ponúkajú spoluprácu.

Horecký sa stal 23. ministrom školstva od roku 1989, konštatujú školskí odborári. "Priemerná dĺžka funkčného obdobia ministra školstva na Slovensku sa tak skrátila na približne 1 rok a 5 mesiacov. Odborový zväz dlhodobo kritizuje takéto časté striedanie ministrov školstva, ktoré bráni realizácii jednotnej kontinuálnej vízie pri reformovaní systému výchovy a vzdelávania na Slovensku," poznamenal predseda OZPŠaV na Slovensku.