Energetická kríza sa dotýka aj kultúry: Organizácie žiadajú konkrétne opatrenia, premiér reaguje

BRATISLAVA - Kultúrne združenia a organizácie budú takisto adresátom súboru opatrení štátu na pomoc verejnému sektoru v boji so zdražovaním energií, kľúčovým nástrojom by mali byť pritom "únosné" ceny energií. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na otvorený list, ktorý jemu i ministerke kultúry SR Natálii Milanovej (OĽANO) poslalo 13 kultúrnych organizácii a združení.