Špinavá kampaň alebo mladícka nerozvážnosť? Kandidát na primátora čelí škandálu: FOTO dole bez aj paródia na Hitlera

MARTIN - Po viacerých kolách komunálnych, ale aj mnohých iných volieb sme si už na Slovensku zvykli, že okrem oficiálnej kampane jednotlivých kandidátov nastupuje aj tzv. diskreditačná antikampaň. Aj v prípade martinského kandidáta na primátora a známeho aktivistu Milana Ftoreka udreli anonymní kritici a okamžite naňho vytiahli minulosť, z ktorej už podľa vlastných slov dospel. Fotografie, ktoré unikli, skutočne nie sú ničím sympatickým, no Ftorek poskytol svoj názor na celú vec.

Milan Ftorek je kandidátom na primátora Martina pri nadchádzajúcich spojených voľbách 29. októbra. Jeho minulosť sa často spája aj s Progresívnym Slovenskom, kde pôsobil ako člen predsedníctva a dokonca sa objavil aj na kandidátke PS/Spolu, z ktorej však 17. februára 2020 pred parlamentnými voľbami odstúpil. Sám povedal, že vtedy ho "dobehla minulosť", ktorá spočívala v jeho extrémistických názoroch na spoločenské témy.

Minulosť v koalícii PS/Spolu

Ftorek sa na fotografiách nižšie, kde je označený, objavoval počas predvolebnej kampane aj v prítomnosti vedúcich predstaviteľov Progresívneho Slovenska a Spolu. Ftorek figuroval na 24. mieste kandidátky PS/Spolu pred parlamentnými voľbami 2020.

Ftorek momentálne vedie v Martine pred komunálnymi voľbami kampaň za hnutie Reštart Martina.

Kontroverzné fotografie z minulosti

V týchto dňoch, kedy už voľby klopú doslova na dvere, však na internete naplno beží aj spomínaná antikampaň a v prípade Ftoreka ide o mimoriadne nepríjemné spomienky z minulosti. Anonym totiž na kandidáta projektu Reštart Martina vytiahol to, že kedysi vraj pôsobil ako člen extrémistického hnutia Ultras Martin a okrem iného bol vraj vnímaný ako agresor. Údajne sa nevyhýbal ani extrémistickému správaniu, čo má dokazovať aj fotografia, na ktorej pózuje s namaľovanými fúzmi so vztýčenou pravicou a tričkom spomínaného hnutia.

Existuje však aj ďalšia fotografia, ktorú na Ftoreka anonymní kritici vytiahli a na ktorej polonahý pózuje pravdepodobne pred webkamerou s odhaleným prirodzením.

Útoky predpokladal a niektoré už aj verejne vyvracal

Ftorek uvádza, že podobné útoky nie sú ničím novým a dodal, že aj pred istým časom niečo podobné vyvracal v statuse na sociálnej sieti. Fotografie navyše pochádzajú z dávnej doby pred politikou a očividne sú zo školských čias, kedy mal skutočne iné názory, ako dnes. "Prednedávnom som tento pokus o ovplyvnenie volieb v Martine komentoval v tomto FB príspevku, je to vrátane obnaženej fotografie, ktorá pred mnohými rokmi unikla zo súkromného albumu a na ktorej mam 16 alebo 17 rokov, a prostredníctvom ktorej ma kyberšikanovali ešte v čase puberty - čiže zrejme ide od daného človeka a o šírenie detskej pornografie," konštatuje Ftorek s tým, že celú vec rieši aj s policajnými orgánmi.

Od školských čias zásadne zmenil názor na aktuálne otázky

"Pokiaľ ide o fotografiu s namaľovanými fúzmi, neviem, či je pravá, ale pokiaľ áno, tak zrejme ide o paródiu Hitlera, resp. ľahkovážne vnímanie týchto tém z mojej strany v mladosti, ktoré vyplývali z môjho niekdajšieho svetonázoru, z ktorého som našťastie vyrástol a vytriezvel," popisuje svoju životnú a názorovú premenu kandidát Ftorek. Ten argumentuje aj tým, že už dnes napríklad spolupracuje so Židovskou náboženskou obcou na obnove pamiatky Martinskej synagógy či sa aktívne zapája do diania v komunitách v otázkach nenávisti či rasizmu na Slovensku.

Ftorek podotýka, že spolupráca projektu Reštart Martina a Progresívneho Slovenska neexistuje a ide o autonómny, regionálny politický projekt. "Je to nezávisle občianske združenie, ja sám nie som člen žiadnej politickej strany, na svoju kandidatúru som si vyzbieral podpisy občanov a kandidujem ako nezávislý kandidát. V prípade zvolenia za primátora mesta Martin či poslanca ani do žiadnej politickej strany určite nevstúpim. Niektorí členovia Reštart Martin boli v minulosti aj členmi politických strán, vrátane PS, a mali sme niekoľko verejnoprospešných spoločných aktivít. V súčasnosti však nevidíme na politickej mape stranu, ktorá by sa venovala regiónom a regionálnym témam natoľko úprimne, aby sme s ňou mohli v takej miere spolupracovať," vysvetľuje Ftorek.