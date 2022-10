Pellegrini si po dlhej dobe opäť nedal pozor: Rečnenie na sneme a ... toto mu zase nechtiac vykĺzlo z úst!

Galéria fotiek (1) Pellegrini opäť spôsobil trapas počas príhovoru.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Už sa mu to síce dlho nestalo, no po niekoľkých mesiacoch sa to opäť prihodilo. Reč je o expremiérovi Petrovi Pellegrinim, ktorý mal počas víkendu snem strany Hlas-SD v Liptovskom Mikuláši. Hoci už bezprostredne po vzniku strany tvorenej z odštiepencov Smeru-SD mu prischol vtip o tom, že si neustále mýli názov strany, už dlho k niečomu takému neprišlo ... až dodnes. Pellegrini spôsobil v príhovore na sneme Hlasu na Liptove menšie faux pas, keď si opäť nespomenul na správny názov strany, ale zopakoval ten, v ktorej pôsobil kedysi - Smer.