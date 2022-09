Matovičova funkcia v ohrození? Parlament už má dosť podpisov na jeho odvolávanie, k SaS sa pridal aj Pellegrini!

BRATISLAVA - Uťahuje sa nad funkciou Igora Matoviča (OĽaNO) vo vláde slučka? Minister financií už dlhodobo patrí medzi kritikov SaS, a to bol koniec-koncov aj dôvod, prečo sa z vlády liberáli pobrali preč. Teraz však, vďaka vládnej menšine, v pléne reálne hrozí, že Matovič by mohol zo svojej funkcie byť predsa len odvolaný. Celý proces je už na spadnutie, pretože SaS hlási, že potrebné počty podpisov na túto schôdzu má už vyzbierané!

Informáciu o vyzbieraní podpisov za toto odvolávanie priniesla TV Markíza. Pod návrh sa vraj podpísali aj nezaradení poslanci Tomáš Valášek, Miroslav Kollár a poslanci Hlasu.

Aktualizácia 12:26

Matovič po zistení, že zvyšok poslancov nazbieralo dosť podpisov na jeho odvolávanie zúri a hovorí, že už vopred bola poskladaná koalícia strán Hlas, SaS a PS. "Čakal som na tento deň, lebo je veľmi dôležitý. Je definitívnym potvrdením, že SaS sa po voľbách bez hanby spojí aj so smerákmi, ktorí 19 rokov organizovali, kryli a obhajovali všetky smerácke podvody … a ktorí sa len falošne na Hlas premenovali. Jasné, budú verklíkovať, že si to nevedia predstaviť, ale váhu takých slov po skúsenostiach s Bugárom už všetci poznáme," povzdychol si Matovič v statuse.

Matovič potvrdil, že SaS po jeho prípadnom odvolaní dostane ponuku na návrat

Matovič sa pritom už v skoršom statuse vyjadril, že v prípade, že ho z funkcie odvolajú, SaS dostane ponuku na návrat do vlády. "Tak, čo sa teda stane, ak ma s novými partnermi v opozícii SaS odvolá? Zoberieme to chladnokrvne, ako fakt. Osobne budem rád, že celé Slovensko bude tou chvíľou nielen tušiť, ale aj na vlastné oči vidieť, že SaS je ochotná sa spojiť pre vlastný prospech s mafiou aj fašistami … bez ohľadu na akékoľvek dovtedy proklamované hodnoty. Čiže? Po mojom odvolaní SaS dostane ponuku sa do koalície vrátiť. Bodka," potvrdil Matovič.

Na zvolanie takejto schôdze je potrebných aspoň 30 podpisov. Sulík sa už skôr nechal počuť, že po lete sa budú pokúšať Matoviča odvolať. Hlasy od poslancov z Republiky vraj sami iniciatívne nežiadali.