Fico apeluje na mier, upozorňuje na dôsledky vojny na Ukrajine

BRATISLAVA - Priestor na obnovenie mieru sa nemôže zmenšovať, dlhotrvajúca vojna na Ukrajine bude mať ďalekosiahle následky. Skonštatoval to predseda Smeru-SD Robert Fico počas diskusie v Národnej rade (NR) SR k prístupovým protokolom Fínska a Švédska do NATO. Predpokladá, že parlament protokoly schváli. V rámci diskusie predložil návrh uznesenia s cieľom apelovať na Európsku úniu, aby pripravila mierovú stratégiu.

"Nebezpečné je, že priestor na obnovenie mieru sa nahrádza hazardnou stratégiu riešenia vojny na Ukrajine výlučne vojenskou silou. Už si to uvedomme - vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie," podčiarkol Fico. Tvrdí, že absentuje mierová stratégia medzinárodného spoločenstva. Upozornil pritom na dôsledky pokračujúceho konfliktu v sociálnej i ekonomickej oblasti. Poslanci Smeru-SD preto predložili k prístupovým protokolom aj uznesenie, ktorým chcú pomenovať hrozby, pravdepodobný vývoj situácie a vyzvať Európsku úniu na prípravu mierovej stratégie.

Vojna nie je výhodná pre Európsku úniu

Tvrdí, že vojna nie je výhodná pre Európsku úniu, ale pre amerických zbrojárov. Skonštatoval, že síce šéf Kremľa Vladimir Putin hovoril o ambícii demilitarizovať Ukrajinu, jediná totálne demilitarizovaná krajina je Slovensko. "Všetko sme poslali na Ukrajinu," tvrdí. Upozornil, že vojna a sankcie nás vystavujú obrovským ekonomickým a sociálnym výzvam. Sankcie označil za nefunkčné. "Vy nechcete mier, vy chcete potupu a porážku Ukrajiny," reagoval Andrej Stančík (OĽANO). Podčiarkol, že Ukrajina má právo sa brániť a na základe medzinárodného práva máme aj my možnosť posielať jej zbrane a podporovať ju v obrane. Hovorí o falošnej argumentácii Smeru-SD a ich sympatiách voči Rusku.

Šeliga sa obáva falošnej hry Smeru

Juraj Šeliga (nezaradený) sa obáva falošnej hry Smeru-SD. "Lebo mier chceme všetci, ale vy pritom nehovoríte o tom, ako si mier predstavujete," poznamenal. Smer-SD by to mal podľa neho spresniť, aby bolo jasné, kam má podľa strany Únia aj Ukrajina až zájsť a čoho sa má v záujme mieru vzdať. Pýta sa, či by sa Slovensko v podobnej situácii malo vzdať časti svojho územia. "Vojna je strašná vec a to, čo nám tu podsúvate, je falošná dilema," reagoval na vyjadrenie lídra Smeru-SD Tomáš Valášek (nezaradený) s tým, že ide o naratív rozhodovania sa medzi tým, či sa suverénna krajina bude brániť agresii alebo sa vzdá. Putin podľa neho zničil snahu západu riešiť konflikt diplomaciou.

"My v Smere-SD sme sa neznížili k spochybňovaniu členstva v EÚ, napriek tomu, že tieto hlasy silnejú," uviedol Marián Kéry (Smer-SD) a upozornil na možné zvýšenie euroskepticizmu. Súhlasí s Ficom, že slovo mier sa vytratilo z jazyka popredných európskych lídrov a hovorí sa len o sankciách či dodávkach zbraní.