Šeliga odmieta naratív Smeru, že by Slovensko prestávalo byť právnym štátom

"To, že polícia vyšetruje, je prosto fakt. To, že vyšetruje vašich bývalých nominantov, je tiež fakt," adresoval Smeru-SD. Za zvláštne považuje Šeliga to, že sa Smer-SD aktuálne zastáva len svojich nominantov. Ide podľa neho o snahu vyslať im signál, že predstavitelia Smeru-SD využijú všetky prostriedky na to, aby sa ich zastali. Podotkol pritom, že majú k dispozícii advokátov i súdy a každý má právo na spravodlivý proces.

Archívne video: Fico odmietol, že by za schôdzou bola snaha zastrašovať orgány činné v trestnom konaní

Ficovi vyčíta manipulatívne spôsoby. Hovorí, že prečíta len časti výpovedí a nahrávok, no nepovie zvyšné dôležité veci, ako napríklad priznania viacerých obvinených. Šeliga nespochybňuje to, že polícia i prokuratúra môžu urobiť procesné chyby. Považuje však za klamstvo, že by súčasná vláda manipulovala vyšetrovania. Pripomenul, že aj tí vyšetrovatelia a sudcovia, ktorých Fico kritizuje, boli na svojich pozíciách roky predtým. Rovnako poznamenal, že vo funkciách boli aj tí kajúcnici, ktorých výpovede teraz Smer-SD spochybňuje a označuje ich za falošných či zákerných.

Pýta sa, čo urobí Smer-SD po voľbách, ak sa dostane k moci. Obáva sa zrušenia špecializovaného trestného súdu či špeciálnej prokuratúry, alebo prijatia rôznych zákonov. "To, čo chcete urobiť po voľbách, je ten rozvrat štátu, o ktorom tu hovoríte," povedal a poukázal na vyjadrenia niektorých predstaviteľov strany. Fico reagoval, že nechce zrušiť ani špeciálnu prokuratúru, ani špecializovaný trestný súd. Namieta len niektorých ľudí v konkrétnych pozíciách, napríklad Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora.

Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) skonštatoval, že okrem OĽANO ostal Šeliga jediným, kto ešte považuje Slovensko za právny štát. "Nikto nespochybňuje vyšetrovanie. Nech sa vyšetruje, ale na základe faktov a nie výpovedí kajúcnikov a výmyslov," podotkol. Marek Šefčík (OĽANO) súhlasí so Šeligovými slovami o vytrhávaní z kontextu. Rovnako to vníma aj Jozef Pročko (OĽANO), ktorý hovoril o viacerých kauzách predchádzajúcich vlád.