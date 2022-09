Kontroly na hraniciach s Českom: SaS chce od Mikulca počuť vysvetlenie, ten hádže vinu na EÚ

Česko svoje rozhodnutie vysvetľuje zvýšenou nelegálnou migráciou. Kontroly zavádzajú od 29. septembra a to na 10 dní. Dôvodom sú vlny migrantov, ktoré smerujú naprieč Európou do Českej republiky a odtiaľ vo veľkej miere do Nemecka. Ministra vnútra Romana Mikulca informoval o uvedenom kroku český minister Vít Rakušan.

Ten tvrdí, že so svojím slovenským náprotivkom rokoval niekoľkokrát. Slovenskú stranu žiadal, aby plnila to, čo vyplýva z medzinárodných zmlúv - readmisnú dohodu s Českou republikou. „Celkom úprimne hovorím, že sme tu tými diplomatickými krokmi nedosiahli také úspechy, ako sme čakali,“ skonštatoval.

Video: Minister vnútra SR Mikulec: Zapezpečiť ochranu života, majetku a zdravia občanov slovenskej republiky je závislé aj od možností technologického vybavenia

Slovenské ministerstvo vnútra uvedené rozhodnutie rešpektuje, zdôrazňujú však, že ide primárne o problematiku Európskej únie a nedostatočnej ochrany vonkajších hraníc, nejde tak o opatrenie Českej republiky voči Slovensku. Opatrenie Česka je podľa nich nastavené voči sekundárnej migrácii, ktorá vznikla na vonkajšej hranici ako nedostatok ochrany Schengenského priestoru.

"Ministerstvo vnútra konzistentne tvrdí, že sekundárnu migráciu treba riešiť hlavne v tretích krajinách s prioritným prihliadnutím na Turecko a západný Balkán. Dôležité je tiež uvedomiť si, že sa nachádzame v schengenskom priestore. Spolu s Českou republikou a ostatnými partnermi budeme tlačiť, aby únia oveľa aktívnejšie komunikovala v krajinách pôvodu a na trase nelegálnej migrácie," uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová s tým, že dôležité je tiež zapojenie agentúr ako napríklad Frontex a spolupráca s Europolom.

Galéria fotiek (4) Stretnutie Romana Mikulca a Víta Rakušana

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Čo sa týka hraníc s Maďarskom, v tejto chvíli platí podľa nášho rezortu vnútra dohoda hlavných hraničných splnomocnencov Slovenska a Maďarska, že sa bude vykonávať zvýšený počet hraničných hliadok s akcentom na maďarskom území, rovnako tak v železničnej doprave. "Kontrola na hraniciach nie je jediným a jedinečným opatrením, SR však prijala viaceré opatrenia. Priebežne sú zadržiavaní nelegálni migranti, tento týždeň bola zadržaná dodávka pri Mníchovej Lehote s nelegálne prevážanými ľuďmi zo Sýrie. Rovnako tak sú aktívne nasadené hliadky či už na hraničných priechodoch alebo vo vnútri krajiny,“ uviedla Eliášová.

SaS zvoláva branobezpečnostný výbor

Situáciu sa však nebudú zaoberať len v Únii, ale aj na pôde nášho parlamentu. Opozičná strana SaS totiž trvá na tom, žer Mikulec musí vysvetliť dôvody, pre ktoré budú zo stredy na štvrtok obnovené kontroly na hraniciach a zároveň tiež situáciu s aktuálnou migračnou vlnou smerujúcou zo Sýrie do Nemecka. Poslanec za SaS a predseda branobezpečnostného výboru Juraj Krúpa už zvolal na štvrtok mimoriadne zasadnutie výboru.

„Ministra vnútra sa budeme pýtať, čo viedlo k zavedeniu kontrol na našich hraniciach s Českom. Evidentne situáciu s migračnou vlnou podcenil alebo nedostatočne rokoval s jeho českým, ale aj maďarským kolegom. Migranti totiž na Slovensko prichádzajú z Maďarska, takže by sme mali úplne logicky zaviesť kontroly na hraniciach aj my, keďže situácia absolútne nie je zvládnutá,“ povedal Krúpa s tým, že v aktuálnej situácii možno obnovenie kontrol na hraniciach považovať za zlyhanie šéfa rezortu vnútra. Dôvodom môže podľa neho byť aj totálne poddimenzovaný personálny stav na Úrade hraničnej a cudzineckej polície, za čo taktiež nesie zodpovednosť minister Mikulec.

Minister sa proti takýmto slovám však ohradil. Rezort žiada poslanca, aby si postup a fakty v problematike nechal najskôr vysvetliť a až následne verejne kritizoval prácu ministerstva vnútra, respektíve šéfa rezortu. Krúpove verejné vyjadrenia podľa rezortu svedčia o zaujatosti voči ministrovi vnútra, čo sa viackrát ukázalo aj v minulosti. Mikulec na výbor však vraj rád príde.

Galéria fotiek (4) Na hraniciach už pomáhajú policajti z Českej republiky

Zdroj: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Saková hovorí o zodpovednosti

Nezaradená poslankyňa a bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Hlas-SD) zasa uviedla, že považuje za zásadné, aby sa rezort vnútra s plnou vážnosťou venovala ochrane hraníc Slovenska a uvedomil si svoju zodpovednosť aj voči zvyšku Európy. „Ospravedlňujem sa kolegom z Čiech a verím, že príde k sprísneniu režimu na našich hraniciach s Ukrajinou a Maďarskom, cez ktoré sa zvýšil výskyt migrantov. Takisto verím, že Ministerstvo vnútra SR bude intenzívne komunikovať s maďarskými partnermi, aby zvýšili svoju ochranu na hraniciach so Srbskom,“ uviedla.

Polícia Českej republiky začne od polnoci zo stredy na štvrtok vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch. Tie zahŕňajú 17 cestných priechodov, sedem železničných a tri riečne. Na iných miestach, než je 27 uvedených priechodov, nebude možné - až na stanovené výnimky - hranice medzi ČR a SR minimálne po dobu nasledujúcich desiatich dní prekračovať