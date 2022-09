Fico vo videu zverejnil ďalšie obvinenia: Vypaľovanie Suchobu šéfom Finančnej správy? Prsty v tom má mať aj Heger!

O najnovších informáciách hovorí šéf opozičného Smeru Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Opiera sa pritom o mailovú komunikáciu medzi kajúcnikom Michalom Suchobom a jeho advokátkou. V nej sa mal Suchoba sťažovať na to, že ho mal súčasný šéf Finančnej správy Jiří Žežulka "vypaľovať", pričom o tomto probléme mal údajne vedieť aj premiér Eduard Heger.

"Pred niekoľkými dňami sa objavila emailová komunikácia medzi známym udavačom Michalom Suchobom a jeho advokátkou. Michal Suchoba sa v maile posťažoval, že ho súčasný prezident finančnej správy Žežulka vypaľoval. Firma Michala Suchobu robila pre finančnú správu, ale finančná správa jej za prácu neplatila," podotkol Fico. Z komunikácie má podľa jeho slov vyplývať, že faktúry mala finančná správa vyplatiť až potom, ako Michal Suchoba zaplatí desať percent z objemu vystavených faktúr alebo od dvoch do piatich miliónov eur.

Ako dodal, zo spomínaných desiatich percent mal dostať svoj podiel aj vtedajší minister financií a súčasný premiér Heger. Fico zároveň pripomenul výpovede kajúcnika, ktorými sa podľa jeho slov chcel zachrániť, pričom ich označil za krivé výpovede. "Suchobove krivé svedectvá ako udavača a podozrivého z najzávažnejšej ekonomickej trestnej činnosti stačili Matovičovmu komandu na to, aby desiatkam ľudí zničili život. Na ich základe sa vykopávali dvere, obviňovalo a zatváralo. Suchoba si vymýšľal, aby sa zachránil," poukázal, pričom sa pýta, prečo elitní policajti doteraz túto komunikáciu neriešili a neboli sa na ňu pýtať šéfa Finančnej správy. Nové informácie označil za otrasné.

Na záver konštatoval aj to, ako celá vec dopadne. „Pre mňa sú udavači ako Suchoba, Imrecze, Makó, či Sklenka obyčajní kriváci chrániaci si svoj zadok. Ale nemám, úprimne, žiadne ilúzie ani o Hegerovi ani jeho partičke OĽaNO. V každom prípade, Suchobove obvinenia, že ho vypaľoval prezident finančnej správy a vedel o tom aj vtedajší minister financií Heger vystavujú OČTK a média ďalšej skúške. My ale vieme, ako tá skúška dopadne. Ako obyčajne. Klamstvá Suchobu proti opozícii a ľuďom s ňou spájanými sa budú považovať za Písmo sväté. A obvinenia Žežulku a Hegera za obyčajné Suchobove fantazmagórie," uviedol na záver videa.

Heger a Žežulka obvinenia odmietajú

K celej veci sa už vyjadrili aj samotný premiér a šéf Finančnej správy. Obaja obvinenia lídra opozície odmietajú. "Odmietam a považujem za absurdné akékoľvek tvrdenia o tom, že by som sa ako minister financií podieľal na páchaní trestnej činnosti. Práve naša vláda začala proces očisty a transparentného fungovania finančnej správy," reagoval Heger. Zdôraznil, že nový prezident Finančnej správy bol vybraný v transparentnom výberovom konaní a má za sebou reálne výsledky práce.

Ďalej zdôraznil, že Michala S. osobne nepozná. "Vedome som sa s ním nestretol a už vôbec nerokoval. Zároveň som ako minister financií nevyvíjal vo vzťahu k spomínanej ani žiadnej inej firme žiadne aktivity," poznamenal s tým, že polícia, prokuratúra a súdy majú jeho plnú dôveru, a preto im v prípade potreby poskytne súčinnosť. Žežulka odmietol, že by kohokoľvek zo spoločnosti Allexis žiadal o úplatok. "Neurobil som tak priamo ani prostredníctvom inej osoby. Dňa 15. septembra som sa oboznámil s obsahom anonymného blogu a ako príslušník FS som okamžite podal podnet na sekciu inšpekcie a vnútornej kontroly, aby boli uvedené podozrenia preverené," uviedol s tým, že zároveň požiadal kolegov, aby ihneď začali spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Podal tiež trestné oznámenie na autora blogu pre podozrenie z trestného činu ohovárania.

Poukázal na to, že problémy so splatnosťou dodávateľských faktúr vznikli niekoľko mesiacov pred jeho nástupom do funkcie prezidenta finančnej správy. "V roku 2020 došlo k omeškaniu platieb v sume 1,2 milióna eur v období máj až november z niekoľkých dôvodov, a to z nedostatočného finančného krytia na rok 2020, straty bezpečnostnej previerky dodávateľa, ako aj z dôvodu pochybného spôsobu doručovania faktúr, ktoré nezodpovedalo bežným obchodným zvyklostiam," priblížil.

Ako uviedol, v súčasnosti je neukončený súdny spor medzi FS a dodávateľom týkajúci sa úrokov z omeškania, pričom práve jedným z argumentov FS ako žalovaného je spôsob doručenia faktúr a ich obsahové náležitosti. "Záväzky boli zo strany FS uhradené v novembri roku 2020 a v decembri 2020," dodal s tým, že v súčasnosti si FS plní všetky svoje záväzky voči dodávateľovi, ktorému mesačne platí za prevádzku jediného systému e-kasa sumu 108.200 eur. Finančná správa podľa jeho slov už vypovedala tri zo štyroch zmlúv so spoločnosťou Allexis. "V súčasnosti má spoločnosť Allexis s FS platnú dodávateľskú zmluvu len na prevádzku systému e-kasa, pričom FS rokuje o možnosti vysporiadania majetkových práv tak, aby FS do budúcnosti mohla vývoj a údržbu systémov súťažiť v rámci transparentného verejného obstarávania," doplnil.