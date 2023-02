Národný správny súd sa bude zaoberať odobratím bezpečnostnej previerky spoločnosti Bonul

BRATISLAVA - Najvyšší správny súd (NSS) SR by sa mal v stredu 1. marca zaoberať správnou žalobou podanou spoločnosťou Bonul v súvislosti s rozhodnutím o odobratí bezpečnostnej previerky. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní NSS SR.

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) rozhodol o odobraní bezpečnostnej previerky ešte v roku 2020. Výbor Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ odvolanie Bonulu proti tomuto rozhodnutiu zamietol. Spoločnosť reagovala podaním správnej žaloby.

Archívne video: Polícia začala trestné stíhanie vo veci bezpečnostnej previerky Lipšica, informoval Fico

Podnet na preverenie podala v januári 2020 Nadácia Zastavme korupciu. Poukázala vtedy na to, že podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností by nemal mať previerku ten, kto je v kontakte so, alebo je sám z niečoho podozrivý.

Upozornila na prepojenie syna majiteľa Bonulu Norberta B. stíhaného v kauze Dobytkár s Marianom K. obžalovaným v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Spoločnosť reagovala, že rozhodnutie NBÚ o odobratí bezpečnostnej previerky považuje za nezákonné, vydané na politickú objednávku.