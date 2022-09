Ministerstvo hospodárstva odmietlo súvis problémov Slovenských elektrární s navrhovanou legislatívou

"V liste Slovenské elektrárne taktiež žiadajú o masívnu finančnú pomoc zo strany vlády SR. Preto tvrdenie o tom, že schválenie novely zákona k všeobecnému hospodárskemu záujmu a tzv. stavu núdze v energetike, ktorá bude v utorok (27. 9.) predmetom druhého čítania v Národnej rade SR, považujeme za nekorektné a zavádzajúce," uviedol rezort hospodárstva.

Archívne video: Hirman na prvej vláde ohľadom cien energií upokojuje verejnosť, nie je dôvod na paniku

Minister hospodárstva Karel Hirman dodal, že možné finančné problémy Slovenských elektrární môžu byť dôsledkom nesprávnych manažérskych rozhodnutí, avšak nie v dôsledku parlamentom prijatých opatrení, ktoré nemusia byť realizované. "Podotýkam, že prijaté opatrenia by boli štátom uplatnené iba v prípade nevyhnutnej situácie, keď by ceny komodity dosiahli astronomické ceny z dôvodu nefungovania trhu, stali by sa tak nedostupnými a ohrozovali by ľudský život a zdravie," priblížil minister.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Keďže má štát v elektrárňach menšinový podiel, nemohol sa podieľať na mnohých zásadných rozhodnutiach. Hirman dodal, že sa situáciou v Slovenských elektrárňach a ich manažovaním bude rezort v každom prípade zaoberať. "Rád by som však ubezpečil slovenské domácnosti, že záväzok Slovenských elektrární v súvislosti s dodaním elektrickej energie domácnostiam za zvýhodnenú cenu v rokoch 2023 a 2024 nie je doterajšími krokmi vlády ohrozený," doplnil.

Generálny riaditeľ SE v nedeľu (25. 9.) uviedol, že vládou schválená novela zákona o energetike, ktorá rozširuje kompetencie štátu v čase energetického núdzového stavu, ohrozuje dostavbu štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO), ale aj bežné fungovanie podniku Slovenské elektrárne. Firme totiž nechcú pre neisté právne prostredie požičať už dohodnutých 400 miliónov eur ani banky, ani majitelia. V extrémnom prípade dokonca hrozí krach spoločnosti, upozornil na stretnutí s novinármi Strýček.