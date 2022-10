MIMORIADNE Matovič prežil deň D! Bolo to tesné: Kompletné výsledky, takto hlasovali poslanci

BRATISLAVA - Už niekoľko dní sme svedkami schôdze, na ktorej sa poslanci v parlamente pokúšajú z funkcie odvolať ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Jeho zotrvanie či prípadné nezotrvanie vo funkcii má hneď niekoľko dôležitých momentov. Okrem toho, že líder OĽaNO už vyhlásil, že má v prípade opozičného úspechu za seba náhradu, zrejme by sa aj SaS po jeho odvolaní pokúsila rokovať s koalíciou o návrate späť do exekutívy. Do posledného momentu sú však počty veľmi neisté, a tak aj ďalšie pôsobenie prvého muža OĽaNO vo vláde.

VIDEO Hlasovanie o Igorovi Matovičovi v parlamente:

poslancom sa dnes v parlamente nepodarilo odvolať ministra financií Igora Matoviča

do poslednej sekundy neboli isté parlamentné počty a matematika, ktorá nahrávala skôr tomu, že Matoviča tesne neodvolajú

poslanci mali hlasovať už vo štvrtok minulý týždeň, no schôdzu nečakane prerušil zdravotný stav poslanca OĽaNO Jána Kerekrétiho, ktorý uprostred rokovania skolaboval

Sú známe definitíven počty aj mená poslancov, ktorí hlasovali za odchod Igora Matoviča a ktorí hlasovali proti návrhu. Z hlasovania je evidentné, že časť tarabovcov sa zdržala aj s poslancami kuffovcov. Poslanci Za ľudí Miriam Šuteková, Juraj Šeliga a Jana Žitňanská sa rovnako zdržali.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini komentuje výsledky hlasovania.

Matovič svoje neodvolanie už komentuje aj statusom na Facebooku zo zahraničia. "Spiknúť sa s mafiou zo Smeru, HlasoSmeru a fašistom Mazurekom, je zase meganázorným ukazovákom, že Richard Sulík je schopný spiknúť sa po voľbách aj s diablom či povaliť aj štvrtú protikorupčnú vládu, ak by, božechráň, bol jej súčasťou," napísal minister.

Poslanci pristupujú k hlasovaniu. Za odvolanie bolo 73 poslancov , čo nie je dostatočný počet na odvolanie ministra Igora Matoviča. V parlamente znie potlesk poslancov. Líder OĽaNO teda zostáva vo funkcii ministra.

Kým sa parlament dostane k hlasovaniu o Matovičovi, musia potrebné poslanecké sľuby zložiť ešte noví poslanci, ktorí nahradili tých predošlých po odchode SaS z vlády a tiež po tom, ako sa poslanec Andrej Stančík stal štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí pri Rastislavovi Káčerovi. Nasleduje prestávka, počas ktorej nových poslancov musia začleniť do parlamentnej databázy.

Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga neverí, že počas dneška sa Matoviča podarí odvolať. "Postaviť sa do jedného radu s Robertom Ficom, Mazurekom a spol., a tak prispieť k pádu vlády neviem. Táto vláda má pre mňa väčšiu hodnotu ako osoba ministra financií. Ak niekto tvrdí, že odvolanie predsedu najsilnejšej politickej strany koaličnými poslancami posilní stabilitu vlády a poslaneckého klubu Oľano, tak opak je pravdou," píše Šeliga. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) náhle zvoláva dvojminutové poslanecké grémium.

V parlamente začne hlasovanie o viacerých bodoch o 11:05.

Hlasovanie ohľadom odvolania ministra Matoviča sa s každou hodinou približuje. Ak nezostane v exekutíve, zrejme sa začnú rokovania s odídenou SaS ohľadom jej možného návratu do vlády. Toto už vopred avizovali viacerí predstavitelia či už zo strany OĽaNO alebo SaS.

Matovič je dnes doobeda v Luxemburgu aj s delegáciou Dôvodom je zasadnutie Rady ministrov financií EÚ. Hlavným a kľúčovým bodom je legislatíva k nástroju RepowerEU. Ministri tam budú diskutovať o vysokých cenách energií či hospodárskych a finančných dopadoch ruskej agresie na Ukrajine.

Ak opozícia uspeje, Matovič má už za seba zálohu

Matovič dnes ráno zverejnil status, v ktorom odľahčuje svoj dnešný program a priznáva aj istú zálohu v prípade, ak ho poslanci vo funkcii nepodržia. Matovič nepriamo spomína aj čoskoro nového ministra školstva Jána Horeckého. "Zatiaľ doma bude dnes uvedený do úradu štvrtý fachman miesto SaS-károv - parádny minister školstva … a ak mafoši dnes vyhrajú, tak čoskoro aj nový určite super minister financií," skonštatoval Matovič.

Parlamentná matematika nevychádza

Aj keď sa najskôr zdalo, že Matovič môže v dôsledku parlamentnej matematiky a oslabenej, menšinovej vlády o funkciu prísť. Dnes už to také jasné nie je. Najskôr sa totiž počítalo s tým, že k SaS, ktorá má 21 hlasov a ktorá celé odvolanie iniciuje sa pripoji celá opozícia. No neskôr sa ukázalo, že k iniciatíve sa odmietajú pripojiť napríklad poslanci Tomáša Tarabu a jeho kolegov zo strany Život-NP Štefan a Filip Kuffovci.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Rozhodnúť o budúcnosti Matoviča však môžu aj iné hlasy, napríklad náhradníčka Mariana Kotlebu Slavěna Vorobelová či Katarína Hatráková, ktorá už pár mesiacov v klube OĽaNO nie je a angažuje sa ako nezaradená poslankyňa.

Podporu k návrhu SaS však avizujú opoziční poslanci z ĽSNS, Republiky, Smeru-SD a Hlasu-SD, a to aj napriek tomu, že sa hovorilo o možnom návrate SaS do vlády v prípade, ak Matovič vo exekutíve skončí. Zatiaľ to vychádza tak, že za Matovičov koniec by bolo vrátane nezaradených poslancov Tomáša Valáška (PS) a Miroslava Kollára (Spolu) asi 73 poslancov, čo však neznamená Matovičov koniec a sú potrební ešte aspoň traja poslanci. Ak totiž by mali Matoviča z funkcie odvolať, je potrebných aspoň 76 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina celého pléna bez ohľadu na účasť na schôdzi. Na tej dnešnej bude zatiaľ podľa ospravedlnenie chýbať len Ján Blcháč zo Smeru-SD.

Podporu však Matovičovi zrejme nevyjadrí ani deväť poslancov OĽaNO z tzv. Občianskej a demokratickej platformy vo vnútri hnutia, na čele ktorej stojí poslanec Kristián Čekovský.

Program parlamentu

Poslanci dnes teda opäť zasadnú do lavíc a čaká ich ešte viacero neprerokovaných bodov z programu 72. schôdze. Okrem toho by mali o 11.00 h rozhodnúť o všetkých doteraz prerokovaných návrhoch, medzi nimi o návrhu na skrátené legislatívne konanie pri opätovnom vyplatení 13. dôchodkov.

Rozhodnúť by dnes mali aj o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Matovičovi. Jeho odvolávanie iniciovala opozičná SaS, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, tiež Miroslav Kollár a Tomáš Valášek. Za odvolanie ministra chce hlasovať aj Smer-SD a poslanci z mimoparlamentnej Republiky.