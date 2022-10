Parlamentné fiasko, o štátnom rozpočte tento týždeň nerozhodnú: Chýbali poslanci, musí sa čakať do utorka

archívne video

Kollár uviedol hlasovanie o novelizácii rozpočtu, no v 283. hlasovaní nastalo fiasko, keďže v sále sa neprezentoval dostatočný počet poslancov. Zvýšené výdavky štátneho rozpočtu navrhol rezort financií alokovať v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Zatiaľ totiž nie je definitívna detailná štruktúra a následné použitie výdavkov prostredníctvom jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vo štvrtok (6. 10.) priblížil, že zo zvýšeného výberu daní a poistného v hodnote 1,5 miliardy eur má ísť najväčšia časť na kompenzačné schémy štátnej pomoci pre firmy ohrozené vysokými cenami energií, a to 900 miliónov eur. Na tzv. 14. dôchodky, ktoré by po schválení mohli dostať dôchodcovia v novembri, by malo ísť 207,619 milióna eur. Na kompenzácie pre verejnú správu má ísť 200 miliónov eur a na kompenzácie pre ohrozené skupiny, teda domácnosti, prípadne fyzické osoby, 190 miliónov eur.

Poslanec a líder SaS Richard Sulík po neúspešnom hlasovaní novinárom povedal, že v strane sú ochotní za návrh zdvihnúť ruky len v tom prípade, ak budú mať na papieri prezentované, kam spomínané prostriedky z navýšeného rozpočtu pôjdu. Nechcú ísť cestou pozmeňovacích návrhov. "Problém sme mali s tým, že na výdavkovej stránke nebolo napísané nič. Len bianko šek pre atómovky Igora Matoviča," kritizuje Sulík.

"My sme pripravili pozmeňujúci návrh, kde tie položky presne majú ísť, včera sme to poslali SaS. Bohužiaľ, dnes sa opäť pridali k Ficovi, Sujovi, Mazurekovi a zablokovali tieto dôležité zákony. Veľmi ma mrzí, že takto sa rozhodli blokovať túto pomoc ľuďom," kritizoval svojich bývalých koaličných partnerov predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Matovičovci zobrali na zreteľ návrh SaS

Hnutie OĽaNO pritom vyhovelo žiadosti strany SaS a v pondelok jej poslalo pozmeňujúci návrh, ktorý presne špecifikuje použitie dodatočných prostriedkov z novely zákona o štátnom rozpočte.

Poslancov strany SaS pritom vyzvali, aby na dnešnej schôdzi umožnili prerokovanie novely. Ako pripomenuli, jej cieľom je mimoriadna pomoc dôchodcom či domácnostiam a firmám s energiami.

Nie je nič cynickejšie, reaguje Remišová

Na dnešné dianie v parlamente reaguje aj vicepremiérka Veronika Remišová zo Za ľudí, ktorá hovorí, že v čase hlbokej krízy "nie je nič cynickejšie, ako si urobiť z ľudí rukojemníkov".

Zďaleka nejde o prvú prekážku

Poslanci o rozpočte v piatok (7. 10.) nerozhodli pre obštrukciu opozície, pri hlasovaní nebolo plénum uznášaniaschopné. Smer-SD žiada, aby sa rozpočet zvýšil len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov. V obštrukcii je pripravený pokračovať. Liberáli označili návrh za "diletantsky" spravený a za bianko šek ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO).