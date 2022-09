Odborník hodnotí aktuálne dianie: Rusko špeciálnu vojenskú operáciu prehráva, preto mobilizuje

BRATISLAVA – Rozhodnutie Vladimira Putina vyhlásiť čiastočnú mobilizáciu je dôkazom toho, že Rusko tzv. "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine aktuálne prehráva. Pre Slovensko to znamená najmä to, že by sme mali očakávať dlhšie trvanie konfliktu. Uviedol to publicista Juraj Hrabko.

Dodal, že nie je dôležité, či bude Rusko naďalej trvať na termíne "špeciálna vojenská operácia" alebo prizná, že ide o oficiálne nevypovedanú vojnu. "Tento krok môže mať dôsledky dovnútra Ruska, ak sa to má dotknúť rodín 300.000 záložníkov. Môže to vyvolať nálady, s akými ruský prezident dnes nepočíta," upozornil Hrabko. Na podstate samotnej vojenskej operácie sa podľa neho rozhodnutím o čiastočnej mobilizácii nezmenilo nič.

Sľuby počúvame už dlho

Skutočnosť, že sa septembrovú schôdzu parlamentu podarilo otvoriť až na druhý pokus po týždeň trvajúcich rokovaniach, považuje Hrabko za upozornenie vládnej menšine, že v parlamente už nemôže automaticky počítať s priechodnosťou svojich návrhov. Väčšiny v parlamente budú podľa neho "tekuté" a budú sa meniť od zákona k zákonu. V takomto prípade má podľa neho väčší význam sledovať jednotlivé konkrétne hlasovania, ako verbálne vyhlásenia politických strán. "Všetci vidíme, v akej situácii sa krajina nachádza. Môžeme hovoriť o inflácii a potrebných opatreniach, to je základná úloha, ktorú by mali splniť. Sľuby tu už počúvame dlho," pripomenul Hrabko.

Parlament väčšinou 97 hlasov posunul do druhého čítania novelu ústavy, ktorá má v budúcnosti umožniť skrátenie volebného obdobia ústavným zákonom alebo referendom. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) však už dnes avizuje pozmeňujúci návrh, ktorý by možnosť referenda o skrátení volebného obdobia zrušil. "Treba počkať, ako bude znieť ten pozmeňujúci návrh, prípadne, aké ďalšie pozmeňujúce návrhy padnú. Zachytil som názor Roberta Fica (Smer-SD), že bez referenda by to nebolo prijateľné, ale aj to je iba rétorika," reagoval Hrabko.

Ak by uspel pozmeňujúci návrh, ktorý by z novely vypustil možnosť referenda, stále by podľa neho malo zmysel novelu podporiť. Upozornil, že Slovensko aktuálne nemá v ústave žiadny nástroj na riešenie patovej situácie v parlamente. "Ak sa to odmietne, nebude nič. A referendum sa tam môže doplniť aj niekedy v budúcnosti," uzavrel Hrabko.