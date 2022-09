Kollár rokuje o riešení situácie s parlamentnými stranami: Nevylučuje ani zvolanie okrúhleho stola

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) rokuje individuálne s parlamentnými stranami o riešení situácie a fungovaní parlamentu. Počas piatka sa stretol so zástupcami SaS. Uviedla to Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová. Ak by individuálne rokovania k ničomu neviedli, predseda podľa jej slov nevylučuje ani zvolanie okrúhleho stola, no momentálne to nie je aktuálne.