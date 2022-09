ROZHOVOR Šutaj Eštok: Vláda nech od nás nečaká akúkoľvek pomocnú ruku, Matovič je narušený človek

BRATISLAVA – Strana, ktorej je súčasťou, je ochotná podporiť koaličné zákony len za jedinej podmienky – dohody na predčasných voľbách. Dovtedy odmieta suplovať koaličnú stranu a vláde odkazuje, nech vládne alebo ide z hrušky dolu. Mrzí ho rozhodnutie prezidentky ohľadne vypísania referenda a tvrdí, že traja noví ministri vstupom do vlády hodili svoju doterajšiu kariéru do koša. O tom a aj o ďalších témach sa Topky.sk rozprávali s generálnym manažérom strany Hlas-SD Matúšom Šutajom Eštokom.

V utorok prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala troch nových ministrov – Viliama Karasa, Karela Hirmana a Rastislava Káčera – ako ich hodnotíte z pohľadu odbornosti?

Už počas odvolávania ministra vnútra Romana Mikulca som ich pozdravil v novej vláde, pretože sú súčasťou vlády Igora Matoviča, ako sme sa v utorok dozvedeli. V parlamente totiž na obhajobu Mikulca za vládu vystúpil a predniesol prejav nie neexistujúci premiér Eduard Heger, ale skutočný premiér Igor Matovič, ktorý sa v parlamente vyvracal na celú opozíciu. Opýtal som sa pána Káčera, pána Hirmana a aj pána Karasa, či sa tešia, že si svoje dlho budované meno a renomé zašpinia účasťou vo vláde s psychicky narušeným človekom, akým Igor Matovič je a v utorok to v parlamente plne predniesol. Svoju doterajšiu kariéru z môjho pohľadu títo traja páni zahodili do koša.

Namietate teda iba to, že sa stali súčasťou konkrétne tejto vlády, ale nie ich odbornosť?

- Najviac ma mrzí terajší minister spravodlivosti Viliam Karas, ktorého považujem za odborníka, že sa dal nahovoriť na to, aby sa stal súčasťou vlády Igora Matoviča. Môžete byť akýkoľvek odborník, ale keď sa raz ocitnete v bande s týmto človekom, tak je asi niečo nesprávne.

Prezidentka tento týždeň tiež oznámila svoje rozhodnutie týkajúce sa vypísania referenda o predčasných voľbách. Otázku týkajúcu sa podania demisie vlády poslala na Ústavný súd. Považuje ju za spornú z hľadiska ústavnosti. Ako vnímate tento jej krok?

- Mrzí ma, že pani prezidentka vždy koná opačne, ako si to vyžaduje slovenský národ. V časoch, kedy od nej Slovensko očakáva, že sa postaví na stranu ľudí, zasa urobí opak a pomáha tomu, aby tu táto vláda bola čo najdlhšie. A rovnakú chybu urobila pred rokom, kedy sa zbytočne obrátila na Ústavný súd v prípade prvého referenda. Keby tak neurobila, referendum by bolo vyhlásené a keď sa pozriete na náladu medzi ľuďmi, som presvedčený, že by bolo úspešné. Mohli sme mať predčasné voľby, ľudia by nanovo rozdali karty a verím, že by sme tu mali príčetnejšiu vládu ako máme dnes. A rovnako ma mrzí aj jej terajší alibistický postoj, keď povedala, že síce vyhlási referendum, ale s jednou otázkou sa obrátila na Ústavný súd. To logicky znamená, že sa odsúva termín konania referenda a nestíha sa tak, ako bolo plánované na 29. októbra, kedy sa konajú komunálne voľby. Ohrozila tým aj účasť ľudí na referende, pretože z môjho pohľadu už nie je taká mobilizujúca, aby prišli a jasne povedali, že majú dosť tejto vlády. Z nášho pohľadu sa ale nedá robiť nič iné, iba to rešpektovať a myslím si, že pani prezidentka si to nakoniec zodpovie. Vidíte, že aj v rámci dôveryhodnosti sa prepadla z pomerne vysokých čísel a predbehol ju aj náš predseda Peter Pellegrini, ktorý je dnes najdôveryhodnejším politikom na Slovensku.

Čo sa týka samotnej podpory zákonov, tak koalícia má 70 poslancov, čo na to, aby im prechádzali zákony, nestačí. Hlasy budú musieť hľadať preto v opozičných laviciach, v radoch nezaradených poslancov. Za akých podmienok ste ochotní podporiť ich?

- Náš postoj je absolútne jednoznačný. Sme pripravení podporiť všetky dobré návrhy zákonov, ak sa v prvom kroku dohodneme na konaní predčasných volieb. Ak sa dohodneme v rámci celého politického spektra, že predčasné voľby budú v januári, februári alebo v marci, hocikedy budúci rok, tak sme pripravení baviť sa s vládou o podpore akýchkoľvek rozumných zákonov. Dovtedy určite nebudeme suplovať úlohu koaličnej strany. My sme opozícia, vláda je na to, aby vládla. Z ústavnej väčšiny 95 poslancov ostalo slabých 70, ale môžu si za to sami. Aj „rádoby“ premiér Heger povedal, že majú 70 poslancov. No ak majú 70 poslancov, tak nech idú s hrušky dole a čo najskôr sa dohodnime na predčasných voľbách.

Ani v prípade, ak by išlo o zákon, ktorý by sa týkal zastropovania cien energií a pomoci podnikom či domácnostiam zvládnuť rast cien energií?

- V momente, kedy sa dohodneme na predčasných voľbách, tak rovnako, ako sme za dva a pol roka podporili všetky rozumné návrhy zákonov, sme pripravení aj teraz podporiť každý rozumný návrh na pomoc ľuďom. HLAS také návrhy, na rozdiel od vlády, neustále predkladá, a vládna koalícia ich jeden za druhým hádže do koša.

Bez toho, aby tam bola dohoda na predčasných voľbách, to nepripadá do úvahy v žiadnom prípade?

- Bez dohody na predčasných voľbách a po tom všetkom, čo predviedol Igor Matovič v parlamente pri odvolávaní ministra Mikulca, aké vedrá špiny bez akejkoľvek konštruktívnej debaty tam tento chorý jedinec predniesol, nech od nás prosím vláda nečaká akúkoľvek pomocnú ruku. Sú vo vláde, nech vládnu. Najlepším riešením pre Slovensko a pre ľudí sú predčasné voľby.

A ak by takýto zákon prišiel napríklad z radov ĽS NS alebo poslancov z hnutia Republika?

- Nerozumiem teraz tejto otázke, pretože my sme vždy podporili každý dobrý zákon, ktorý prišiel do parlamentu, či ho navrhovalo hnutie Republika, Sme rodina, SaS alebo hocikto iný. HLAS má teraz v parlamente návrhy na pomoc ľuďom - návrh skutočného a spravodlivého trinásteho dôchodku 515 eur pre každého dôchodcu a návrh na vyplatenie 200 eur pre všetky deti do konca roka. Vláda nepredložila nič – a čo na naše návrhy vyhlásil pán Heger? Že ich v žiadnom prípade nepodporia. Čo teda od nás očakávajú?

Pýtam sa na to aj z toho dôvodu, že ma zaujíma, aký je váš postoj k spolupráci či už s ĽS NS alebo Republikou.

- Keď sa pozriete na politickú scénu, tak sme asi jediný subjekt, ktorý je pilierom protifašistického boja. Máme podpísanú zmluvu so Zväzom protifašistických bojovníkov, na túto schôdzu sme predložili zákon o tom, aby bol riadne dofinancovaný. Dnes im ministri Mikulec a Naď robia obrovské problémy a nechcú podporiť toto občianske združenie. V našej politickej DNA máme jasne zadefinované, že sme protifašistická strana. V rámci predsedníctva sme vylúčili akúkoľvek spoluprácu s ľuďmi od Mariana Kotlebu a nevideli ste nás ani stáť na jednom pódiu s ľuďmi z Republiky, ani sa s nimi nejako nebratríčkujeme, ani si s nimi nepodávame ruky pri odovzdaní referenda. Náš postoj je jasne protifašistický.

Ktoré strany ešte vylučujete z prípadnej spolupráce?

- Jednoznačne sme vylúčili hnutie OĽaNO. OĽaNO a Igor Matovič je pre nás pôvodcom všetkého zla, ktoré v slovenskej politike je a nevieme si predstaviť spoluprácu s touto schránkovou firmou na akejkoľvek úrovni, či už komunálnej, parlamentnej alebo spoločenskej .

A viete si do budúcna predstaviť spoluprácu so stranou Smer-SD?

- Okrem tých strán, ktoré sme jasne zadefinovali ako neprijateľné, nebudeme nikoho vopred vylučovať. O tom, s kým sa bude po prípadných predčasných voľbách vôbec dať rozprávať, rozhodnú len a len ľudia. Oni rozdajú mandáty, oni povedia, kto bude mať koľko percent a či sanapríklad my vôbec do parlamentu dostaneme. Je to všetko na vôli ľudí.

Neprekážalo by vám, že sa predseda Smeru-SD Robert Fico fotí s Milanom Uhríkom z Republiky?

- Zaujali sme k tomu pomerne jasné stanovisko, že my by sme do takýchto spoluprác nešli. Držíme si našu formu komunikácie a aj politiky a sme samostatná strana. To, ako a s kým sa fotí pán Fico, je otázka na neho.

SaS pripravuje návrh na odvolanie Igora Matoviča, zbiera podpisy. Podpíšu sa poslanci Hlasu-SD pod zvolanie mimoriadnej schôdze?

- Aj v tomto prípade sme jasne odkázali kolegom zo strany SaS, že ak oni zahlasujú za zmenu ústavy, ktorá umožní konanie predčasných volieb, my sme pripravení dodať podpisy na odvolávanie tohto psychicky vyšinutého človeka. My dokonca navrhneme procedurálnym návrhom, ak sa teda schôdza v utorok otvorí, aby sa o zmene ústavy rokovalo ako o prvom bode, pretože iba vtedy má zmysel schôdzu otvárať. Ak kolegovia z SaS budú hlasovať za tento návrh zákona, nemáme problém im dať podpisy na odvolávanie Matoviča.

V poslednom čase sa na sociálnych sieťach intenzívne vyjadrujete ku kauze týkajúcej sa pomerov v polícii a takzvaným „čurillovcom“. Prečo? Máte pocit, že ide o niečo, k čomu by sa mali takto politici vyjadrovať?

- Nemyslím si, že sa bavíme o nejakej vojne v polícii, ale bavíme sa tu o tom, že všetko, na čo táto vláda siahla, pokazila. Pri pandémii a pomoci ľuďom zlyhali. Jediné, čo im zostalo ako taký ich etalón, je údajný boj za spravodlivosť. A my vyše roka vieme, že na Slovensku existuje organizovaná skupinka vyšetrovateľov NAKA, sudcov na ŠTS a prokurátorov ÚŠP, ktorí si svoju spravodlivosť predstavujú po svojom. Že sú tu zmanipulované vyšetrovania, že tu máme skupinu kajúcnikov a podobné šialenstvá. A na to som upozornil aj v parlamente, že taký človek, ako je Roman Mikulec, ktorý to všetko toleruje, nemôže stáť na čele rezortu vnútra. Je to spolu s policajnýmm prezidentom Hamranom len vykonávač rozhodnutí Igora Matoviča a Daniela Lipšica. V parlamente som odcitoval vyjadrenia bývalého člena elitných policajných jednotiek Jána Kaľavského, ktorý pri tom všetkom bol ako títo ľudia na pokyn čurillovcov vyrábali dôkazy, zatvárali ľudí do väzby kvôli psychickému nátlaku a bavili sa medzi sebou o zastrelení ich detí. To je niečo, čo je v demokratickom a právnom štáte absolútne neprijateľné. Preto som sa aj v parlamente opýtal, či toto je tá spravodlivosť a či si takto tú spravodlivosť predstavujú páni Matovič, Heger a aj páni Lipšic s Hamranom.

Spomínali ste rozhovor s bývalým policajtom Jánom Kaľavským, ktorý vyšiel v týždenníku PLUS 7 dní a v ktorom opisuje spôsob, akým pracovali niektorí príslušníci NAKA. On sám mal ale tiež brať úplatky a bol tiež obvinený. Beriete jeho slová ako fakty?

- Pre mňa je výrazným symbolom a potvrdením pravdivosti to, čo povedal aj sám pán Kaľavský - a premiér Heger to nepoprel - že si s ním premiér vyžiadal stretnutie na pôde Tiposu, kde bol aj kamarát Eduarda Hegera a vtedajší riaditeľ Tiposu Marek Kaňka, ktorý je dnes obvinený z hospodárskej trestnej činnosti. Pán Kaľavský o všetkom tomto informoval vtedajšieho premiéra pána Hegera a na druhý deň mu vyvalili dvere kukláči a zobrali ho. Toto je pre mňa potvrdením, že proti človeku, ktorý sa ozval s pravdou, zasiahla skutočná mafia na čele s Mikulcom, Matovičom a Lipšicom.

Vy Jána Kaľavského poznáte osobne?

- Nikdy som sa s ním nestretol. Ale poskladajte si mozaiku všetkých vecí, o ktorých sme sa tu bavili: tajné stretnutie v SIS, manipulujúci vyšetrovatelia a špeciálni prokurátori, zvukové nahrávky, na ktorých sa takzvaní elitní vyšetrovatelia bavia, ako idú kolegyni podpáliť auto kanistrom a kopnúť ju do prirodzenia. Toto sú zverstvá, a nie spravodlivosť.