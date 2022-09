V Komárne vládne strach o deti: Ľudia hlásia pohyb podozrivého auta! Polícia vystríha rodičov aj školy

KOMÁRNO – Policajti v okolí Komárna sú na nohách. Dôvodom je čierne auto – vozidlo, pred ktorým sú už roky varované celé generácie detí. Ukazuje sa však, že teraz by mohlo ísť o reálne nebezpečenstvo a nie len nepodložené obavy.

Komárňanskí policajti preverujú viaceré oznámenia, podľa ktorých až v troch obciach okresu došlo k sledovaniu maloletých detí čiernym vozidlom, ktorého posádka mala lákať deti do auta. Ako uviedla polícia, v jednom prípade malo ísť o vozidlo značky Mercedes a v ďalšom prípade o Volkswagen. Uvedené skutočnosti intenzívne preverujú.

❗️UPOZORNENIE PRE ŠKOLY❗️ ⚠️POLÍCIA V KOMÁRNE PREVERUJE OZNÁMENIE, KTORÉ ZNEPOKOJILO OBYVATEĽOV NIEKOĽKÝCH OBCÍ⚠️ 👉... Posted by Polícia SR - Nitriansky kraj on Wednesday, September 14, 2022

„Na základe jednej z previerok, ktoré vykonali komárňanskí policajti bolo zistené, že posádka čierneho Mercedesu komunikovala s mladým dievčaťom, ktoré im bolo sympatické a lichotili jej. Týmto konaním sa nedopustili žiadneho protiprávneho konania,“ uviedla polícia.

Zdôraznili, že ich cieľom rozhodne nie je vyvolať paniku, ale pôsobiť preventívne. „Aj preto dávame tieto informácie do pozornosti, aby sme informovali rodičov. Upozornite prosím deti, aby sa s cudzími ľuďmi nedávali do reči, nech si od nikoho neberú žiadne veci a nenasadajú cudzím ľuďom do auta,“ napísali. S listom v podobnom znení sa obrátili aj na školy a školské zariadenia v okrese Komárno.