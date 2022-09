SaS-ka definitívne odchádza: Sulík sa lúči a bilancuje výsledky svojej práce, TOTO je jeho robota!

VIDEO Richard Sulík s kolegami bilancuje svoje pôsobenie na rezorte hospodárstva:

Jadrová elektráreň, plyn, ropa, Slovnaft...

Sulík aj dnešný brífing otvoril témou tretieho bloku elektrárne v Mochovciach. No nevynechal ani ďalšie témy. "V oblasti plynu sme zabezpečili výrazne nižšie ceny plynu na ďalší rok ako sú trhové ceny, resp. na ďalšie štyri roky. Podarilo sa nám vyjednať výnimku s EK ohľadom šetrenia plynu, čo tiež znamená, že plynu je na Slovensku dostatok. Máme ho v zásobníkoch toľko, aby sme dokázali fungovať do konca marca, aj keby ihneď prestal tiecť ruský plyn. Ten ešte tečie asi na 30 percent. V oblasti ropy sme poskytli pomoc Ukrajine vo výške 10 miliónov litrov nafty. Tak isto sme vyjednali záväzok so Slovnaftom, o tom, že ak by prestali tiecť dodávky ruskej ropy, Slovnaft uprednostní Slovensko," povedal na úvod Sulík.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Východniarov som podporil oveľa viac, ako moji východniarski predchodcovia

Sulík spomína Volvo aj strategický park Valaliky na východe Slovenska. Podľa neho tým znižovali regionálne rozdiely. "Rimavská Sobota, Valaliky, Záborské, Sabinov... Všetky tieto aktivity smerovali na východ. Takto vzniknú tisícky pracovných miest. Toto je ten game-changer, ktorý môže pozdvihnúť úroveň východného Slovenska," povedal Sulík s tým, že aj keď je z Bratislavy, východu pomohol viac, ako jeho východniarski predchodcovia.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Štátny tajomník Ján Oravec spomína aj kilečká, ktoré parlament schválil. Okrem toho spomenul aj zastropovanie administratívnej záťaže pri zákonoch a pri podnikaní. "Zároveň sme do Plánu obnovy zaimplementovali míľnik o tom, že ďalšie vlády budú zaviazané k ďalšiemu znižovaniu administratívnej záťaže," skonštatoval Oravec, ktorý však hovorí aj o tom, že ďalšie plány zahatala korona.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Sulík okrem iného pripomína aj to, že stratové SPP dostali aj v ťažkých časoch do stabilnej finančnej situácie. Okrem iného ministerstvo pripomenulo rekonštrukciu kúpeľov Sliač, kde už aj majú víťaza súťaže, ktorý objekt začne prepracovávať. Sulík nezabúda ani na nápravu situácie v Správe štátnych hmotných rezerv.

Teplé slová pre nového ministra

Sulík povedal aj svoje slová o novom, možnom nástupcovi. "Želal by som si, aby pokračoval v začatej robote. Karol Galek aj preto neodchádza ihneď, ale ostáva tam ešte nejakú dobu, aby vedel komplexne novému ministrovi odovzdať rozpracované veci pre kontinuitu," očakáva Sulík. "Karol Hirman je známy ako expert v oblasti energetiky, čo si myslím, že práve v tejto dobe je dobré. Bude sa venovať téme, ktorú dôverne pozná. Môj predchodca Peter Žiga si odpustil prakticky všetky poznámky, poprial nám všetko dobre a nechal nás "robiť robotu", presne toto spravím aj ja teraz," povedal podporné slová novému ministrovi Sulík. "Odovzdávam ministerstvo v lepšom stave, než v akom som ho dostal," povedal líder SaS.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Liberáli odchádzajú, vystriedajú ich noví ministri

So svojimi kreslami sa okrem Sulíka lúčia aj ministri Mária Kolíková, Branislav Gröhling a Ivan Korčok. Sulík bilancovanie svojich výsledkov poňal aj zo statusového hľadiska, no väčšinu svojho pôsobenia odhalil až na dnešnej tlačovej konferencií. Sulík si však za posledný úspech v kresle ministra určite pripisuje začiatok fungovania tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. "Slovenské elektrárne dokončili zavážanie jadrového paliva do tretieho bloku Mochoviec. Nový blok s výkonom 471 megawattov podľa elektrární pokryje 13 percent spotreby elektriny na Slovensku a krajina sa stane sebestačnou vo výrobe prúdu. Životnosť bloku je naplánovaná najmenej na 60 rokov," pochvaľuje si Sulík.