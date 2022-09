BRATISLAVA - Riešenia energetickej krízy sú pripravené, teraz ich len treba dotiahnuť. Ide o tzv. cestovnú mapu, ktorá obsahuje opatrenia v energetike rozdelené do troch oblastí, a to elektrina, plyn a teplo. Tie sa ďalej delia na domácnosti, priemysel a verejnú správu, respektíve opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých. Predseda SaS a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík to vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii.

Sulík ocenil hladké prevzatie agendy novým ministrom Karlom Hirmanom. Skonštatoval, že Hirman je expert na energetiku a dúfa, že sa mu podarí pokračovať tam, kde on skončil. Priblížil, že v utorok (20. 9.) SaS schôdzu Národnej rady (NR) SR pomôže otvoriť a zároveň bude strana hlasovať za dva energetické zákony, ktoré sú v parlamente, a podporí aj skrátené legislatívne konanie, ak sa tak vláda rozhodne.

Video: Riešenia energetickej krízy sú podľa Sulíka pripravené: Teraz to treba dotiahnuť

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva (MH) Karol Galek spresnil niektoré z opatrení v energetike. Najdôležitejším podľa neho je zastropovanie cien elektriny a plynu pre domácnosti. V prípade elektriny Európska komisia (EK) už posudzuje predloženú zmluvu. Dodal, že pri plyne ide o využitie štandardu bezpečnosti dodávok. Opäť sa podľa neho čaká len na prijatie zmien v zákone o energetike a v zákone o regulácii a následne to môže byť prerokované na vláde.

Pripravené opatrenia majú vplývať na cenu plynu

Galek poznamenal, že pripravené opatrenia majú vplývať na cenu plynu, elektriny aj tepla. "Tak, ako sme to na ministerstve hospodárstva nastavili, verím, že na budúci rok sa naozaj žiadne cenové šoky neudejú," ubezpečil. Dodal, že ak by mali byť reflektované cenové šoky z trhov, teda 1200- až 1500-násobné nárasty, bola by to tvrdá rana pre všetkých odberateľov, preto MH pripravilo zákon o núdzovom stave, ktorý by mohol "tomu najhoršiemu reálne zabrániť". Verí však, že takýto krok nebude potrebný.

Zvládanie energetickej krízy je podľa Galeka aj o príprave z hľadiska komodít. Tvrdí, že Slovensko je najlepšie pripravenou krajinou na najbližšiu vykurovaciu sezónu. "Kým priemerná spotreba plynu počas vykurovacej sezóny sa na Slovensku pohybuje od 32 do 36 terawatthodín (TWh), Slovensko má k dispozícii viac ako 38 TWh a toto sa naozaj bavíme iba o tom, čo je v zásobníkoch a to, čo si zabezpečilo SPP," vyčíslil Galek s tým, že do týchto objemov nie je zarátaný plyn z Ruska, ktorý stále tečie.

V prípade elektriny podľa štátneho tajomníka rezort hospodárstva tlačil na to, aby Slovensko malo čo najviac vlastných zdrojov. Poukázal aj na to, že tento týždeň boli navezené všetky kazety do reaktora tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a začalo sa s jeho montážou. Dodal, že vo februári, najneskôr v marci budúceho roka pôjde tretí reaktor na plný výkon, vďaka čomu sa zvýši produkcia elektriny na Slovensku o ďalších 12 %.