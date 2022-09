Viackrát obvinená vodička spôsobila dopravnú nehodu: Ťažko sa zranila

LYSÁ POD MAKYTOU - Ťažké zranenia utrpela 28-ročná vodička Fiatu Marea a jej spolujazdec po tom, čo tento týždeň v Lysej pod Makytou (okres Púchov) s vozidlom narazila do traktora Zetor. Žena nie je policajtom neznáma, dvakrát šoférovala pod vplyvom drog, injekčné striekačky s neznámou látkou jej našli v aute aj tentokrát. V piatok o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

"Žena, ktorej pred časom zadržali vodičský preukaz, s vozidlom bez evidenčného čísla plynule prešla do protismeru a narazila do odstaveného traktora Zetor," opísala Kuzmová. Následkom zrážky podľa nej vodička i jej spolujazdec utrpeli ťažké zranenia. "Policajti po nehode vo vozidle našli štyri injekčné striekačky so zvyškami neznámej látky hnedej farby. Či ide o drogy, preukáže znalecké skúmanie," doplnila.

Vodička sa pravdepodobne nevyhne obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví. Ak sa prítomnosť omamných a psychotropných látok u nej potvrdí aj v tomto prípade, prípadne budú drogy obsahovať zaistené injekčné striekačky, hrozí jej obvinenie aj z ďalších trestných činov. Žena šoférovala pod vplyvom drog ešte v januári tohto roka, do výsledkov vyšetrenia, ktoré policajti dostali v marci, jej však nemohli zadržať vodičský preukaz.

Medzitým si sadla za volant pod vplyvom drog opäť. Vodičke policajti zadržali vodičský preukaz a v oboch prípadoch čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Jej skutkami sa v súčasnej dobe zaoberá súd, ktorý v prípade, ak ju uzná vinnou, rozhodne o druhu a výške trestu," dodala Kuzmová.