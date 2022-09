Slovensko reaguje na úmrtie kráľovnej: Čaputová zaspomínala na osobné stretnutie, Heger hovorí o konci jednej etapy

Podľa Zuzany Čaputovej odišla "silná žena, matka, vládkyňa, štátnička, ale jej príbeh ostáva v mnohom inšpiráciou." Ako uviedla prezidentka, britská kráľovná predstavovala pokojnú stabilitu počas dlhých rokov svojho vládnutia. Jej odchod označila za koniec celej jednej éry. "Osobne sme sa stretli počas recepcie k samitu NATO v Londýne a charizma a pokoj, ktorý z nej vychádzal bol pre mňa vtedy výnimočným okamihom. V týchto ťažkých chvíľach myslím na jej rodinu a najbližších, ako aj občanov Veľkej Británie a národy Commonwealthu, ktorým týmto vyjadrujem úprimnú sústrasť," napísala.

Zomrela kráľovná, zomrela Alžbeta II. Odišla silná žena, matka, vládkyňa, štátnička, ale jej príbeh ostáva v mnohom... Posted by Zuzana Čaputová on Thursday, September 8, 2022

"Poznali sme ju ako dievča v uniforme, ktoré pomáhalo britským vojakom počas druhej svetovej vojny, cez emancipovanú mladú kráľovnú, ktorá prevzala kráľovstvo v komplikovaných časoch studenej vojny, po krehkú panovníčku, ktorá sa takmer do posledného dňa svojho života snažila plniť si štátnické povinnosti," pripomenula.

"Keď navštívila v roku 2008 Slovensko, pršalo. Naše a svetové médiá zaplnili titulky ako britská kráľovná rozžiarila daždivé Slovensko. Nevynechala Devín, odviezla sa lanovkou na Hrebienok, v Levoči videla oltár Majstra Pavla a v Poprade vhodila úvodné buly hokejového zápasu. Plnú energie a zvedavosti v očiach, takto si ju budeme pamätať," pokračovala Čaputová.

Alžbeta II. podľa nej neostala uväznená v minulom storočí, vždy vedela a chcela byť súčasná, napriek kulisám, ktoré ju obklopovali. "Aj v tých najťažších časoch bola pre ľudí tým pevným bodom, ku ktorému sa upínali. Celý svoj dlhý život zasvätila službe Britom a britskému Commonwealthu," dodala.

Kollár hovoril o jej osobnosti, Heger o konci jednej etapy

Medzi prvými na smutnú správu zareagoval predseda parlamentu Boris Kollár. „S hlbokým zármutkom som prijal správu o smrti Jej Veličenstva, kráľovnej Alžbety II. Na trón nastúpila v zložitom období dejín svojej krajiny, keď postupne zanikala britská koloniálna ríša a vytváral sa nový zväzok niekdajších krajín britskej koruny - Spoločenstvo národov. Hoci z hľadiska britských ústavných princípov nemala priamy vplyv na výkonnú moc, jej osobnosť v mnohom uľahčila procesy dekolonizácie i vytváranie novej podoby Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska," napísal.

S hlbokým zármutkom som prijal správu o smrti Jej Veličenstva, kráľovnej Alžbety II. Na trón nastúpila v zložitom období... Posted by Boris Kollár on Thursday, September 8, 2022

Podľa Kollára to bola práve jej osobnosť, ktorá obrusovala hrany sporov vo vnútri kráľovstva a zabezpečovala jeho stabilitu. "Svoju vlasť opúšťa v zložitom období a jej nasledovník bude musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sa jej vyrovnal," myslí si.

ALŽBETA II. BOLA SYMBOLOM NOVODOBEJ MONARCHIE S odchodom Alžbety II. sa končí celá jedna etapa v ľudských dejinách. Na... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Thursday, September 8, 2022

"S odchodom Alžbety II. sa končí celá jedna etapa v ľudských dejinách. Na trón nastúpila ako mladá 26-ročná žena a odvtedy každý deň neúnavne a dôsledne pracovala pre svoju krajinu. V službe národu strávila neuveriteľných 70 rokov, za čo jej patrí nesmierna úcta, obdiv a vďaka," uviedol predseda vlády Eduard Heger.

"Spôsob, akým vládla svojej krajine a pristupovala k ťažkým okamihom v osobnom či verejnom živote, je inšpiráciou pre nás všetkých. Vždy z nej vyžarovala sila a dôstojnosť. Dokonca aj vo chvíľach, kedy pochovávala milovaného manžela princa Phillipa. Pretože Alžbeta II. nebola len kráľovnou, ale aj manželkou a matkou," pripomenul.

Reagujú aj ministri či polícia

"Hrdo, láskavo a slušne viedla krajinu v prosperujúcich momentoch, ale jej veľkosť sa ukázala najmä v ťažkých časoch. Neuveriteľný životný príbeh, ktorý bol zasvätený službe krajine - oddane, verne a celým svojím bytím," uviedol v reakcii na smutnú správu minister obrany Jaroslav Naď.

"Patrilo jej viacero superlatívov: bola nielen najdlhšie vládnucim britským panovníkom, najdlhšie vládnucim súčasným panovníkom sveta, najdlhšie pôsobiacou ženskou hlavou štátu v histórii alebo najstaršou žijúcou panovníčkou na svete," reagoval minister vnútra Roman Mikulec. Poukázal na to, že zasvätila svoj život službe vlasti, a to aj ako dobrovoľná mladá vojačka počas druhej svetovej vojny. "Navždy preto zostane inšpiráciou a vzorom," poznamenal na sociálnej sieti.

DOVIDENIA, VAŠE VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ Dnes večer nás zastihla veľmi smutná správa: kráľovná Spojeného kráľovstva Veľkej... Posted by Roman Mikulec - minister vnútra SR on Thursday, September 8, 2022

Minister školstva Branislav Gröhling pripomenul, že vo februári oslávila "neuveriteľné" 70. výročie od nástupu na trón. "Bola ikonou a symbolom britskej monarchie," dodal.

Zarmútila ma správa o odchode Jej Veličenstva, kráľovnej Alžbety II. Táto múdra, silná vládkyňa sprevádzala krajinu... Posted by Mária Kolíková on Thursday, September 8, 2022

Správa o úmrtí Alžbety II. zarmútila ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Poukázala na to, že svojou osobnosťou si získala rešpekt svetových lídrov a pre mnohých bola vzorom. "Spomínať na ňu budeme aj cez mnohé jej výroky, ktoré nestrácajú na aktuálnosti. Za všetky by som teraz spomenula: 'Dnes potrebujeme špeciálny druh odvahy. Nie ten, ktorý treba do boja, ale taký, vďaka ktorému sa zastaneme všetkého, o čom vieme, že je správne, všetkého, čo je pravdivé a čestné,'" zhrnula na sociálnej sieti.

ZOMRELA KRÁĽOVNÁ ALŽBETA II. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť Spojenému kráľovstvu. Bolo nám cťou dohliadať na kráľovnej bezpečnosť počas jej návštevy na Slovensku v roku 2008. Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, September 8, 2022

Na svojom oficiálnom facebookovom účte zareagovala aj polícia. "Vyjadrujeme úprimnú sústrasť Spojenému kráľovstvu. Bolo nám cťou dohliadať na kráľovnej bezpečnosť počas jej návštevy na Slovensku v roku 2008," povedali.

"Máločo je vždyprítomné a nemenné v našich životoch a životoch našich rodičov, ako bolo panovanie Kráľovny Alžbety II. Dnes kráľovská rodina oznámila, že tento pevný bod v búrke moderných dejín už nie je," napísala v reakcii na úmrtie kráľovnej strana SaS. Jej líder Richard Sulík poznamenal, že "svet bude už navždy iný."

Svet bude už navždy iný. Odpočívajte v pokoji, Vaše veličenstvo. #godsavethequeen Posted by Richard Sulik on Thursday, September 8, 2022

GOD SAVE THE QUEEN 🕯 Máločo je vždyprítomné a nemenné v našich životoch a životoch našich rodičov, ako bolo panovanie... Posted by Sloboda a Solidarita on Thursday, September 8, 2022

Jej Veličenstvo kráľovná Alžbeta II. dnes poslednýkrát vydýchla. Kráľovná Alžbeta II. stála na čele Spojeného... Posted by Juraj Šeliga on Thursday, September 8, 2022

Podľa strany OĽaNO s kráľovnou Alžbetou II. odchádza veľká historická osobnosť a my vyjadrujeme sústrasť kráľovskej rodine, ako aj celému britskému národu. "Viac ako 70 rokov potom viedla občanov svojho kráľovstva dynamickým 20. storočím. Pre zvyšok sveta bola počas tohto obdobia vždy zodpovednou, dôstojnou a silnou osobnosťou, ktorá za každých okolností bránila zásady demokracie a solidarity," uviedli.

ZOMRELA KRÁĽOVNÁ ALŽBETA II. Vo veku 96 rokov zomrela kráľovná Spojeného kráľovstva a ďalších 14 krajín Commonwealthu.... Posted by OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti on Thursday, September 8, 2022

Kráľovná zomrela pokojne dnes popoludní na zámku Balmoral. Kráľ a kráľovná zostanú dnes večer na zámku Balmoral a zajtra sa vrátia do Londýna. Posted by British Embassy, Bratislava on Thursday, September 8, 2022

OPUSTILA NÁS KRÁĽOVNÁ Veľmi ma zarmútila správa o odchode kráľovnej Alžbety II. Obdivoval som na nej, ako prísne a... Posted by Juraj Droba on Thursday, September 8, 2022

Dovoľte mi vyjadriť úprimný smútok nad správou o úmrtí kráľovnej Alžbety II. Nie iba Spojené kráľovstvo a Commonwealth... Posted by Tomáš Drucker on Thursday, September 8, 2022

"Dnes zomrela významná osobnosť svetovej politiky anglická kráľovná Alžbeta II. Panovníčka, so zaujímavým a dlhým životným príbehom, ktorá výrazne formovala politiku Veľkej Británie a svojimi rozhodnutiami prispievala k stabilite anglickej monarchie. Vyslovujem úprimnú sústrať anglickému ľudu," uviedol bývalý premiér a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Dnes zomrela významná osobnosť svetovej politiky anglická kráľovná Alžbeta II. Panovníčka, so zaujímavým a dlhým... Posted by Peter Pellegrini on Thursday, September 8, 2022

"Česť jej pamiatke. Zomrela ikona 20. storočia, symbol Anglicka vo svete. Vládkyna, od ktorej by sa mohlo učiť množstvo politikov. Málo hovorila, veľa pracovala," napísala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.