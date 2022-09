Smutné výročie v USA: Od najväčšieho teroristického útoku ubehlo 21 rokov! Naď vyzýva na zastavenie agresie

Zvonením zvonov a chvíľou ticha sa začala spomienková slávnosť na Ground Zero v New Yorku. Na tomto mieste stála dvojica budov Svetového obchodného centra, ktoré sa zrútili po tom, ako do nich 11. septembra pred 21 rokmi vrazila dvojica lietadiel unesených teroristami. Tretie lietadlo narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.

Účastníci nedeľnej spomienky si uctili všetkých takmer 3000 obetí týchto útokov prečítaním ich mien. Medzi prítomnými bola aj americká viceprezidentka Kamala Harrisová so svojím manželom Dougom Emhoffom. Politickí predstavitelia krajiny však podľa tradície na tejto slávnosti ako rečníci nevystupujú, píše AP.

Podobné spomienkové zhromaždenia sa konajú aj na ďalších miestach v USA. Prezident USA Joe Biden má vystúpiť s prejavom na podujatí v Pentagóne. Jeho manželka Jill Bidenová sa prihovorí účastníkom zhromaždenia v Shanksville, v Pennsylvánii.

Jaroslav Naď vyzval na zastavenie agresie

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vyzval na zastavenie agresie v akejkoľvek podobe, či už prichádza z teroristických organizácií alebo z Ruska od režimu Vladimira Putina, aby sa zabránilo zabíjaniu nevinných. Urobil tak v súvislosti s 21. výročím teroristického útoku na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku. Výročie tragickej udalosti si pripomenuli na sociálnej sieti aj rezort diplomacie a vnútra.

"Aj dnes vidíme, aké dôležité je nepodceňovať hrozby, byť zodpovedne pripravení na krízové situácie a pevne stáť za záujmami slobody a demokracie. Bez mieru a základného bezpečia nefunguje v krajine nič," skonštatoval Naď.

Dodal, že vážna situácia v jednej krajine dokáže ovplyvniť aj celé svetové spoločenstvo a svet je globálne prepojený viac ako kedykoľvek predtým. "Tak, ako sa zmenilo bezpečnostné prostredie po útokoch na Svetové obchodné centrum, Pentagón a v Pensylvánii, tak sa zmenila bezpečnostná klíma pre udalosti ostatných mesiacov na Ukrajine," podotkol.

Barbarské útoky nám pripomínajú, čo sa stane, ak necháme nenávisti voľný priebeh

Ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s výročím deklarovalo, že Slovenská republika a jej diplomacia bude naďalej stáť po boku Spojených štátov, spojencov a partnerov v boji proti terorizmu v akejkoľvek forme a pri ochrane hodnôt. "Tieto barbarské útoky na naše hodnoty ľudskosti a demokracie namierené proti celému demokratickému a civilizovanému svetu, ktorého pevnou súčasťou je aj Slovensko, nám pripomínajú, čo sa stane, ak necháme nenávisti, ideológii a netolerantnosti v spoločnosti voľný priebeh," komentovalo na sociálnej sieti.

Ministerstvo vnútra (MV) SR upozornilo, že teroristi od roku 2001 nedosiahli svoj cieľ. "Nebojíme sa, cestujeme bezpečnejšie po celom svete. Vieme, čo znamená čeliť terorizmu. Vieme spoločne so spojencami a partnermi predvídať, plánovať a reagovať na situácie, v ktorých je potrebné postaviť sa reálnemu zlu," uviedlo. Ako zdôraznilo, odpoveď NATO bola po 11. septembri 2001 jednoznačná - útok na jedného je útokom na všetkých.

V nedeľu si Spojené štáty pripomínajú 21. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001. Pätnásť mužov unieslo dopravné lietadlá komerčných leteckých spoločností a narazilo nimi do mrakodrapov Svetového obchodného centra (WTC), prezývaných Dvojičky, v New Yorku, do Pentagónu a jedno skončilo v poli v štáte Pensylvánia. Za útokom boli islamisti z teroristickej siete al-Káida.

