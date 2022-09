Nechutný prípad z Rimavskej Soboty: Vnuk ZAVRAŽDIL vlastnú babku! Hrozí mu doživotie

Policajti vyšetrujú otrasný prípad z Rimavskej Soboty. Mladík v jednom z bytov úmyselne usmrtil svoju 71-ročnú starú matku. "Fyzicky ju napadol tak, že jej spôsobil viacpočetné poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Bezprostrednou príčinou smrti bolo zlyhanie srdcovej a dýchacej činnosti pri viacerých poraneniach tela. Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ obvineného umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby," informovali policajti.

Za takýto zločin, ktorý bol spáchaný na chránenej osobe hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.

archívne video