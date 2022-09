Slováci, pozor: Polícia upozorňuje na podvodné telefonáty! Neuveríte, čo vám po zodvihnutí oznámia

Polícia upozorňuje, že Slovákom opäť volá neznáme číslo a po zodvihnutí sa ozýva automat v anglickom jazyku, ktorý vám hovorí o spáchaní trestného činu v USA a vydanom zatykače na vašu osobu. Máte vraj stlačiť číslicu 1.

"Ignorujte takéto telefonáty, blokujte si podvodné telefónne čísla a zvážte ich nahlásenie svojmu operátorovi. Aj keď čísla pôsobia, že sú zo Slovenska, ide o zahraničných podvodníkov, ktorí využívajú premyslené technologické metódy," informujú policajti a pridali aj niekoľko skúseností od občanov, ktorí ich na toto konanie upzornili.

"Dobrý deň, volalo mi telefónne číslo 0910835839. Keď som zdvihol, začal na mňa hovoriť prednahratý ženský hlas v angličtine, obsah si nepamätám doslova, ale niečo takéto: “There is a series of serious allegations against you with severe consequences. Press 1 to talk to a police officer. If you don’t, charges will be executed in 2 hours and you will be behind the bars.” Následne som zložil. Myslím si, že ide o scam na naivných ľudí s cieľom získať z nich nejaké peniaze. A veľmi škaredý scam, hroziť väzením. Myslím teda, že by ste o tomto čísle mali vedieť," napísal policajtom jeden z občanov.

"Aj ja som mal počas stredy skúsenosť s vyvolávaním neznámych čísel. Na poludnie mi volalo jedno, ktoré robotickým hlasom hovorilo nezmyselnú informáciu o mojom obvinení. O skoro dve hodiny neskôr sa ozvalo úplne iné číslo, ktoré pre zmenu po zdvihnutí spustilo len zvukový šum, na čo som položil telefón," podelil sa so svojoou skúsenosťou pre Topky.sk Michal.