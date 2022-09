Lengvarský zverejnil zaujímavé tabuľky: Takto sa menili platy lekárov za posledné roky! Rok 2011 bol na smiech

BRATISLAVA - Riziko hromadných výpovedí postavilo do pozoru vládu, ktorá chce zdravotníkom zvýšiť platy. Lekárske odborové združenie, ktoré za lekárov rokuje o zlepšení zdravotníctva a zabráneniu hrozbe kolapsu tvrdí, že to však nestačí a treba splniť všetkých 8 podmienok, ktoré majú. Rezort zdravotníctva teraz zverejnil tabuľky, ako sa menili platy zdravotníkov v priebehu posledných 10 rokov.

Zdravotníctvo je podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) pre vládu jednou z najvyšších priorít. "Vlády pred nami sa zdravotníctvu nevenovali, zostávalo zanedbané," podotkol. Upozornil, že vláda pracuje na reformách, no tie si podľa neho vyžadujú čas. Poukázal tiež, že lekárom predstavili návrh historicky najvyššieho zvyšovania platov. Premiér tiež skritizoval šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského, že hrozia hromadnými výpoveďami lekárov. "Otázka na mieste je, prečo pán Visolajský neapeloval na predchádzajúcich ministrov, aby sa tieto reformy začali a nevyhrážal sa výpoveďami vedeniam rezortu v predchádzajúcich rokoch," dodal.

Archívne VIDEO Sme donútení podať hromadné výpovede, tvrdí Visolajský

Šéf Lekárskeho odborového združenia reagoval, že ku krokom ministrov sa tvrdo vyjadrovali aj v minulosti. Počas vlád Roberta Fica (Smer-SD) podávali lekári podľa neho výpovede štyrikrát. Upozornil, že počas pandémie COVID-19 sa situácia s nedostatkom zdravotníkov zhoršila v celej Európe. "Všetky okolité krajiny na to zareagovali systémovými opatreniami a výrazným zvyšovaním miezd zdravotníkov, len Slovensko nekonalo," skonštatoval. Visolajský po augustovom rokovaní na Úrade vlády SR uviedol, že iná možnosť, ako hromadné výpovede neexistuje. Poukázal na to, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) po pondelkovom (5. 9.) rokovaní vlády potvrdil, že hromadné výpovede lekárov hrozia. Rezort zdravotníctva sa podľa neho pripravuje na scenár s 3500 výpoveďami.

Takto sa menili platy

Teraz ministerstvo zdravotníctva pod Lengvarského vedením zverejnilo, ako sa menili platy lekárov od roku 2011. Podľa ich slov sa od roku 2013 odvíjajú platy od výšky priemernej mzdy. Kým v súčasnosti má začínajúci lekár bez špecializácie plat vo výške 1,25-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, v minulosti mal mzdu ledva vo výške 600 eur. Obdobne na tom bol aj lekár so špecializáciou a praxou, ktorý má aktuálne mzdu vo výške 2,3-násobku priemerného platu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FB / MZ SR

"Tento model mal za následok, že spravidla mladým lekárom bez špecializácie sa od roku 2013 zvyšovali platy len o pár desiatok eur. O niečo lepšie na tom boli lekári s nadobudnutou špecializáciou. No pri zvyšovaní platov sa vôbec nebrali do úvahy odpracované roky. Túto nespravodlivosť navrhujú ministerstvá zdravotníctva a financií odstrániť. Štát v súčasnosti lekárom ponúkol dve zásadné zmeny, ktoré majú za cieľ: prilákať mladých a nových lekárov do nemocníc tým, že sa zvýšia základné platy lekárov bez špecializácie a praxe a spravodlivo odmeniť skúsených lekárov s praxou tým, že sa ich základný plat bude každoročne zvyšovať aj na základe odpracovaných rokov," vysvetlil rezort na sociálnej sieti.

Napríklad, začínajúci lekár mal v roku 2011 mzdu vo výške 531,9 eura, v roku 2012 to bolo o 21 eur viac. Výrazné navýšenie prišlo v roku 2013, a to o takmer 400 eur na 943 eur. Následne sa rokmi zvyšoval plat o pár desiatok eur. Aktuálne je na úrovni vyše 1400 eur. Ministerstvá financií a zdravotníctva navrhujú, aby sa budúci rok zvýšili mzdy o takmer 280 eur na 1695,40 eur.

"K základným platom sa pripočítavajú aj rôzne druhy príplatkov, napríklad za prácu cez víkendy a sviatky, za prácu nadčas, či na základe kolektívnych zmlúv, ktoré majú jednotlivé nemocnice uzatvorené. Na základe všetkých týchto navrhovaných zmien a započítaní rôznych príplatkov napríklad za víkendy, sviatky či nadčasy a ďalších bonusov sa mzda lekárov (so špecializáciou a bez špecializácie) v nemocniciach na budúci rok zvýši v priemere mesačne o 556 € a v priemere dosiahne cca. 4-tisíc eur," ozrejmil rezort.

Naopak, lekár so špecializáciou a praxou 20 rokov mal v roku 2011 plat bez príplatkov vo výške 591 eur, v roku 2012 to bolo o 24 eur viac a v roku 2014 o 878 eur viac na 1493 eura. Výrazné navýšenie prišlo aj v roku 2015 o 365 eur na takmer 1900 eur. Aktuálne je plat lekára so špecializáciou na úrovni vyše 2600 eur a v budúcom roku ministerstvá navrhujú navýšenie o 421 eur na 3027 eur.