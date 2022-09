Matovič s Lengvarským sa konečne dohodli: Mzdy zdravotníkov smerujú na vládu! TAKÉTO platy navrhujú

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) predloží na stredajšie (21. 9.) rokovanie vlády návrh na zvýšenie platov zdravotníkov. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu.

"To, čo sme navrhli, je niečo, čo tu nebolo niekoľko desiatok rokov, nikdy to nebolo také komplexné a skokové ako teraz," uviedol Lengvarský. Ide podľa neho o návrh, ktorý je v rámci krajín V4 konkurencieschopný. Zároveň avizuje, že v budúcom roku by sa mal riešiť aj ambulantný sektor. Podotkol, že pôjde o zvýšenie prostredníctvom platových koeficientov, pričom sa budú zohľadňovať aj roky praxe zdravotníkov. Po novom sa majú započítavať aj odpracované roky v zahraničí a pre potreby platového ohodnotenia sa bude akceptovať aj časť obdobia materskej a rodičovskej dovolenky do dĺžky päť rokov.

"Napríklad lekári so špecializáciou a praxou 20 a viac rokov dosiahnu bez príplatkov plat nad 3000 eur, začínajúcemu lekárovi bez špecializácie a praxe sa plat zvýši o 279 eur v hrubom," priblížila štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská. Lengvarský verí, že návrh je dostatočný na stabilizáciu situácie v zdravotníctve. "Verím tomu, že ani ku kolapsu nedôjde. Budeme čakať na reálny počet prípadných výpovedí a pokiaľ k tomu dôjde, budeme pokračovať v rokovaní ďalej a budeme sa snažiť situáciu riešiť tak, aby pacient nebol ohrozený. Na to vyzývam aj kolegov," uviedol. Rezort zároveň pripomína, že podniká aj ďalšie kroky na zlepšenie situácie v zdravotníctve. Poukazuje napríklad na zavádzanie DRG systému, spustenie reformy poistenia a liekovej reformy či aktivitu v súvislosti s plánom obnovy.

Ako sa budú meniť platy?

Rezort však okrem informácie o predložení návrhu na rokovanie vládneho kabinetu priblížil aj to, ako sa budú meniť platy jednotlivých profesií v zdravotníctve.

Napríklad, farmaceut či laboratórny diagnostik vo výkone odborných pracovných činností by mal nový koeficient základnej mzdy pri nástupnom plate bez praxe 1,27-násobom priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Spolu s odpracovanými rokmi by stúpal aj koeficient, ktorý je v roku 2022 na úrovni 1,25-násobnu priemernej mzdy, čo je 1416,25 eura. V prípade nástupného platu by to tak bolo 1537,97 eura, farmaceut s 10-ročnou praxou by po novom zarobil 1659,07 eura, čo je o 242 eur viac. Rovnaký výpočet mzdy budú mať po novom aj odborní fyzici.

Farmaceut či laboratórny diagnostik pri výkone certifikovaných pracovných činností by na tom bol ešte lepšie – jeho základná mzda bez praxe by bola na úrovni 1,32-násobku priemernej mzdy, teda takmer 1600 eur. V prípade 10-ročnej praxe by to po novom bolo 1731,73 eur, čo je oproti súčasnému stavu nárast o 246 eur. Naopak, v prípade farmaceuta so špecializáciou by to bolo od nového roka 2543,10 eur pri koeficiente 2,10-násobku priemernej mzdy. Farmaceut s 10-ročnou praxou po novom zarobí 2664,20 eura, čo je nárast o 285 eur. S rovnakým výpočtom platov počíta ministerstvo aj v prípade fyzikov so špecializáciou.

Farmaceutický odborný laborant od nového roka bude mať nástupný plat 1102,01 eura pri koeficiente 0,91-násobku priemernej mzdy. V súčasnosti je tento koeficient na úrovni 0,89-násobku. V prípade 10-ročnej praxe po novom zarobí mesačne 1223,11 eur, čo je nárast oproti aktuálnej mzde 1008 eur takmer 215 eur. S rovnakou mzdou sa počíta aj v prípade zubného technika či technika pre zdravotnícke pomôcky. Farmaceutickému laborantovi so špecializáciou sa zvýši koeficient z 1,06-násobku na 1,08-násobok, nástupný plat bez praxe tak bude mať 1307,88 eura. V prípade 10-ročnej praxe to bude 1429 eur. Ide tak o nárast 228 eur.

Lekári či zubní lekári budú mať po novom mzdu počítanú na základe koeficientu 1,4-násobku priemernej mzdy, čo bude na úrovni 1695,40 eura. Aktuálne v ich prípade platí koeficient 1,25-násobok, teda 1416,25 eura. Lekári s 10-ročnou praxou po novom zarobia 1816,5 eura, čo predstavuje nárast vyše 400 eur. Lekári a zubní lekári so špecializáciou budú mať po novom nástupný plat vo výške 2785,30 eura, teda 2,10-násobok priemernej mzdy. V prípade 10-ročnej praxe to bude vyše 2900 eur, čo je nárast vyše 300 eur.

Dentálna hygienička bez praxe od nového roka zarobí 1065,68 eura. Vypočítali to na základe 0,88-percentného koeficientu. Rovnaká profesia s 10-ročnou praxou zarobí po novom 1186 eura namiesto 974,38 eura v súčasnosti. Ide tak o nárast o 212 eur. Rovnaký plat bude mať aj nutričný terapeut s výkonom odborných pracovných činností.

Naopak, nutričný terapeut s výkonom špecializovaných pracovných činností bez praxe po novom zarobí 1-násobok priemernej mzdy, teda 1211 eur. S 10-ročnou praxou bude mať 1332 eur, čo je nárast oproti súčasných 1110 eurám 221 eur.

Ortopedický technik, masér či zubný asistent bez praxe si od nového roka zarobí 1029 eur podľa koeficientu 0,85-násobku priemernej mzdy. Rovnaké povolania s 10-ročnou praxou budú mať na výplatnej páske minimálne 1150 eur, čo je oproti súčasným 940 eurám nárast o 210 eur. S obdobným koeficientom počíta ministerstvo aj v prípade praktickej zdravotnej sestry – asistentky.

Naopak, logopéd, liečebný pedagóg či psychológ bez praxe bude mať plat 1441,09 eura na základe 1,19-násobku priemernej mzdy. V súčasnosti majú plat 1325 eur. Pri 10-ročnej praxi to bude 1562 eur a rozdiel oproti aktuálnemu stavu 236 eur. Základný plat pre sanitárov bez praxe predstavuje od nového roka výšku 847 eur. Ich koeficient sa zvýši zo súčasných 0,66-násobku na 0,7-násobok. V prípade 10-ročnej praxe to po novom bude takmer 969 eur, čo je rozdiel o 221 eur.

Verejný zdravotník, fyzioterapeut či rádiologický technik bez praxe od nového roka zarobí 1102 eur, namiesto súčasných 1008 eur ako 0,89-násobok priemernej mzdy. V prípade 10-ročnej praxe by išlo o koeficient 1,01-násobok a sumu 1223,11 eur, čo je nárast 214 eur. Rovnaká mzda sa počíta aj v prípade zdravotníckeho laboranta. Naopak, zdravotnícky záchranár by mal mať základnú mzdu vo výške 1307 eur. V prípade 10-ročnej praxe to bude po novom 1429 eur.