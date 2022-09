Horskí záchranári pomáhali zranenému horolezcovi (34): Vypadol vo Velickej stene

O súčinnosť požiadali leteckých záchranárov, ktorí zobrali v Starom Smokovci záchranárov HZS na palubu a smerovali do Velickej doliny horolezcovi na pomoc. "Medzitým spustili spolulezci postihnutého pod stenu, pri páde si privodil poranenie hornej končatiny v oblasti ramena a ďalšie ľahšie poranenia," uvádza HZS s tým, že záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podali medikamentóznu liečbu a poranenú končatinu mu zafixovali.

Archívne video: Záchranári pomáhali 27-ročnému turistovi z Poľska

Pre zhoršené poveternostné podmienky nebolo možné nasadiť leteckú techniku, preto bol zranený muž aj za pomoci nosidiel transportovaný na Sliezsky dom. Odtiaľ pokračovali všetci terénnym vozidlom do Starého Smokovca, kde ho odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocnice. V obedňajších hodinách požiadal HZS o pomoc slovenský turista pre svoju 52-ročnú manželku. Tá pociťovala nevoľnosť a celkové vyčerpanie a už nedokázala v túre pokračovať. Horskí záchranári aj v tomto prípade požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov, s ktorými bola záchranná akcia vykonaná. Pacientku transportovali do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia.