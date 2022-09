Horskí záchranári pátrali po poľskom turistov: Ten sa vrátil domov

VYSOKÉ TATRY - Poľský turista, ktorého hľadali horskí záchranári vo Vysokých Tatrách od soboty (3. 9.) večera, sa vrátil domov. Horskej záchrannej službe (HZS) to oznámil v pondelok popoludní jeho kamarát, ktorý cez víkend ohlásil jeho nezvestnosť. HZS o tom informovala na webovej stránke s tým, že po 57-ročnom Poliakovi pátrali v teréne aj v pondelok.

"Do pátracej akcie bolo zapojených 46 záchranárov HZS, z toho sedem psovodov so psami a dvaja špecialisti na lietanie s dronom. Hľadali ho tiež poľskí záchranári a posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE a letky ministerstva vnútra," upozornila HZS. Hľadaný muž nemal pri sebe mobilný telefón a do Vysokých Tatier sa vybral sám.

Galéria fotiek (3) Zdroj: hzs.sk

Na dohodnuté stretnutie s kamarátom na Popradskom plese sa nedostavil, čo bolo dôvodom, pre ktoré po ňom vyhlásili pátranie.