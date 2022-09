Vládny CHAOS pokračuje: Padli ďalšie ultimáta a odkazy! Prezidentka kritizuje, politológ hovorí o cirkuse, Budaj prekvapil

Tentokrát však lídri nemajú dva mesiace. Majú čas do pondelka. Minister financií odíde, ak bude SaS súhlasiť s desiatimi podmienkami, ktoré im dnes predložili. SaS bude súhlasiť, ak odíde Igor Matovič. Liberáli dali šéfovi OĽaNO čas do pondelka. Richard Sulík už podľa jeho slov splnil požiadavku ministra financií tým, že podal demisiu. Vládny chaos tak pokračuje.

VIDEO Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla verejnosti vyhlásenie ku vládnej kríze

Agónia pokračuje

Miesto odchodu z koalície, bude agónia tejto vlády trvať ešte pár dní. Demisiu mali dnes podať všetci štyria ministri, nakoniec ju podal len Sulík a kolegov požiadal, aby počkali do pondelka. Kým požiadavky OĽaNO môžu vyznieť ako ďalšie ultimátum, Richard Sulík to vníma ako priestor na rokovanie. „Ja som nepovedal, že s tými bodmi súhlasíme, sme pripravení sa o nich konštruktívne baviť. Nebudeme sa baviť skôr, ako bude splnené naša základná požiadavka,“ povedal po diskusii s ministrami za SaS počas rokovania vlády.

VIDEO Igor Matovič chce odísť z vlády s Richardom Sulíkom, ak prejdú opatrenia OĽaNO

Paradoxom však je, že takmer polovica podmienok OĽaNO, ako je príspevok 200 eur na dieťa, schválenie štátneho rozpočtu, nové sadzby daní na lieh a hazard či mimoriadne zdanenie ruskej ropy, bola dôvodom, prečo SaS 6. júla koalíciu opustila. Je preto otázne, či ešte lídri niečo dokážu vyrokovať, keď toho dva mesiace neboli schopní a točili sa v kruhu. „Igor Matovič premárnil čas, rokovania neboli žiadne,“ zdôraznil Sulík s tým, že liberáli to považujú za zámerné predlžovanie koaličnej krízy a zahrávanie sa s krajinou.

Matovič predsa len navrhol odchod

S predložením požiadaviek prišlo to, čo si mnohí odborníci, politici ani dlhoroční kolegovia Igora Matoviča netrúfali odhadnúť. Minister financií je nakoniec ochotný opustiť svoju stoličku. Má to však svoje „ale“ v podobe požiadaviek. Stanovisko tlmočil premiér Eduard Heger spolu s ministrami za OĽaNO, zatiaľ čo Matovič je ešte stále na dovolenke.

Na povalenie vlády stačí len jedno slovo - Odchádzame. Slovo, na ktoré môžu doplatiť milióny ľudí vo veľmi ťažkej dobe.... Posted by Igor Matovic on Wednesday, August 31, 2022

„Potrebujeme pevnú koalíciu, potrebujeme ich (opatrenia na pomoc ľuďom, pozn. red.) schváliť na vláde a v parlamente. Ak budú tieto opatrenia schválené, Igor Matovič prijme výzvu Richarda Sulíka a spolu s ním odíde zo svojej funkcie do parlamentu,“ vyhlásil premiér. Podľa neho argumenty liberálov o tom, že dochádza k rozvratu verejných financií a porušeniu koaličnej zmluvy, nie sú pravdivé.

To vážne musel Matovič čakať do poslednej hodiny?

V tomto momente už zasiahla aj prezidentka Zuzana Čaputová a jej kritické slová smerovali najmä voči ministrovi financií. Dva mesiace bol podľa nej dostatočný čas na to, aby obe strany predložili svoje požiadavky a dohodli sa. Nestalo sa tak. „V posledný deň ultimáta prišlo nové ultimátum z druhej strany. To vážne musel čakať minister financií s týmto krokom do poslednej hodiny pred podaním demisií? Namiesto riešenia pokračuje nekonečný seriál, ktorý už ale nikoho nezaujíma. Takto sa vládnuť nedá a nemá,“ zdôraznila.

VIDEO Sulík podal demisiu, SaS je ochotná rokovať o návrhoch OĽaNO po odchode Matoviča

Toto je cirkus

Premiéra požiadala, aby jej včas predložil nominantov na uvoľnené ministerské kreslá. Obdobie vzájomných ultimát sa podľa Čaputovej musí v pondelok skončiť. Rovnako žiada, aby Heger čo najskôr predstavil spôsob, akým bude jeho prípadná menšinová vláda získavať podporu pre zákony. Podľa politológa Juraja Marušiaka je to cirkus. „V koalícii ide o nedôstojný cirkus a čo je najhoršie, je to v situácii, keď Slovensko padá do najhoršej ekonomickej krízy od roku 1989,“ povedal pre Topky.

Prekvapivé slová Budaja

Ak by bola vláda v menšine, musela by sa spoliehať na podporu z radov opozície. Napriek tomu, že zopár nezaradených poslancov s koalíciou pri kľúčových zákonoch hlasuje, spoliehať sa na to nedá a takáto vláda by bola veľmi vrtká. SaS pred pár dňami uviedla, že bude tvrdou opozíciou a nebudú na všetko pritakávať. A vládnuť s podporou fašistov je neprijateľné.

Prekvapivé boli slová ministra životného prostredia za OĽaNO Jána Budaja. Ten sa po rokovaní vlády jasne vyjadril, že nebude pôsobiť v takej vláde, v ktorej by moc „visela na fašistoch“. Ani jeden minister za OĽaNO sa doteraz takto nevyjadril. „Uvidíme, či vôbec ostane trojkoalícia. Pokiaľ by moc visela na fašistoch, v takej vláde nebudem pôsobiť,“ povedal. Či skutočne odmietne pôsobiť v prípadnej trojkoalícii, ukáže čas.

„Odkazový“ maratón môže začať

Zdá sa, že ďalších pár dní prežije Slovensko opäť v spleti odkazov, statusov a obviňovania. Sulík už v reakcii na podmienky hovoril o premárnenej šanci. Po prezidentkinom jasnom odkaze sa neskôr vyjadril aj premiér Heger.

„Z reakcie strany SaS som sklamaný. Akoby im ani nešlo o ľudí, ale o osud Slovenska, ale len o hľadanie si zámienky na útek pred zodpovednosťou,“ uviedol s tým, že odmieta nechať ľudí napospas energetickej kríze „ako hovorí pani prezidentka“. Na kritickú časť prezidentkinho prejavu však nereagoval.

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová už tradične rozhádaných partnerov pochválila, že vytvorili priestor na kompromis, opäť to považuje za „prvý krok k dohode“ a znova ich vyzvala, aby tento priestor využili a dohodli sa. Podľa nej je väčšina návrhov z dielne OĽaNO v poriadku a nepredstavuje červenú čiaru, aj keď sa o nich Sulík takto viackrát vyjadril. Na záver Remišová nezabudla skritizovať Sulíka. „Bola som veľmi sklamaná, že na vláde riešime strategické kroky k zvládnutiu energetickej krízy a minister hospodárstva v tom čase podáva demisiu u prezidentky,“ reagovala. To, že je Matovič počas kľúčových momentov stále na dovolenke, už taký problém nie je.

RICHARD SULÍK PODAL DEMISIU, NA RADE JE IGOR MATOVIČ Strana SaS začiatkom júla informovala o vypovedaní koaličnej... Posted by Sloboda a Solidarita on Wednesday, August 31, 2022

Hnutie Sme rodina takisto tradične mlčí. Minister práce Milan Krajniak sa k situácii po vláde vyjadriť nechcel. Zopakoval, že ide o spor medzi OĽaNO a SaS. Verí, že dôjde k nejakej dohode. Hnutie sa podľa jeho slov vyjadrí až po tom, čo liberáli zaujmú stanovisko. Ostáva tak čakať do pondelka.

Koaličná kríza

Spot v koalícii trvá už niekoľko týždňov. Sas oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽaNO Igora Matoviča z vlády, čo OĽaNO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽaNO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal. Ďalších troch ministrov za SaS požiadal, aby s demisiami počkali do pondelka.