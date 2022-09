Nastal čas na zavedenie cenového stropu na ruský plyn, uviedla Leyenová

Galéria fotiek (2) Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová

BRUSEL - Európska únia by mala zastropovať cenu plynu prepravovaného potrubím z Ruska, aby zmiernila dopady manipulácie trhom zo strany ruského prezidenta Vladimíra Putina. Počas cesty do Nemecka to dnes vyhlásila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev na jej slová reagoval oznámením, že Moskva v tom prípade prestane plyn do únie dodávať. Šéfka únijnej exekutívy zároveň vyzvala na úspory energií, konkrétny plán by mala predstaviť v polovici septembra.