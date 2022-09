Budaj pohrozil odchodom, ak bude vláda stáť na podpore fašistov: Nech kľudne odíde, odkázal tvrdo Kollár

Galéria fotiek (2) Kollár odkazuje Budajovi, nech naplní svoje slová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel

BRATISLAVA - Krátko po ostrom vyhlásení ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) prišla rovnako rýchla reakcia, a to priamo od predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). Budaj totiž stihol počas búrlivej vládnej krízy vyhlásiť, že sa bude porúčať z vlády, ktorej fungovanie by záviselo na "hlasoch fašistov", alebo by sa o tieto hlasy musela opierať. Kollár si nenechal možnosť reagovať na toto vážne vyhlásenie.