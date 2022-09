Matovič a Krajniak vybuchli od hnevu, vážne nechal Sulík Slovákov v tejto kaši?! Líder SaS je zatiaľ na dovolenke

VIDEO Štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek o cene elektriny:

Situáciu chcel upokojiť Galek tým, že ľudia vraj dostanú lacnú elektrinu a lacný plyn

Slovenská vláda sa v piatok zaoberala cenami energií, no neschválila žiadne uznesenie ani inú legislatívu. Rokovania by mali pokračovať budúci pondelok (5. 9.), informoval po rokovaní vlády štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. Či pôjde o rokovanie vlády alebo iba na úrovni expertnej skupiny, nespresnil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

"Máme riešenie pre domácnosti, to znamená lacná elektrina, lacný plyn na budúci rok," povedal Galek. Vývoj trhových cien elektriny a plynu by sa podľa neho nemal premietnuť do cien pre domácnosti. Vláda podľa neho hľadá riešenie pre podnikateľov a verejnú správu.

Po týchto slovách to na balkóne nad Galekom vyzeralo všelijako a minister Matovič neskôr priznal, že im "vyplo obraz aj zvuk".

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Neviem, kde zoženieme miliardu a pol, zalamuje rukami Matovič

Zo "zmrazených" cien elektriny pre domácnosti na budúci rok sú po piatkovom rokovaní vlády zrazu dvojnásobné. Po zasadnutí kabinetu to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v súvislosti s informáciami predstavenými rezortom hospodárstva. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) rovnako vyhlásil, že zdraženie elektriny v budúcom roku o 101 % a plynu o 55 % je neprijateľné.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Domácnosti podľa Matoviča za podmienok predstavených v piatok Ministerstvom hospodárstva (MH) SR zaplatia budúci rok len za elektrinu o 1,5 miliardy eur viac. Minister financií podotkol, že domácnosti "nemôžeme nechať v štichu". "Ja neviem, kde teraz máme zrazu len tak nájsť 1,5 miliardy eur, aby sme pomohli tým domácnostiam pri položke, s ktorou sme absolútne nepočítali," pripustil.

Namiesto zmrazenia vyše stopercentný nárast

Namiesto zmrazenia podľa ministra financií domácnosti budúci rok budú platiť o 101 % viac v prípade elektriny a pri plyne o 55 %. Verejný prísľub ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) bol podľa Matoviča v prípade elektriny 186 eur za megawatthodinu, pričom teraz je to už 281 eur do 85 % spotreby z roku 2020 a nad 85 % až 904 eur. Vyčíslil, že do 85 % spotreby je tak nárast ceny elektrickej energie pre domácnosti 51 %, nad 85 % je nárast 386 % a vážený priemer tak predstavuje nárast o 101 %. "My sme tam mnohí stratili zvuk aj obraz, nechápali sme, čo sa deje, čo sa to dozvedáme," komentoval Matovič piatkové rokovanie vlády.

Musíme sa zobudiť a uvedomiť si, v akej dobe žijeme, hnevá sa minister práce

Krajniak zároveň zdôraznil, že Slovensko musí pripraviť "neštandardné" opatrenia, ktoré majú ísť až na hranu európskej legislatívy. "Naozaj sa treba zobudiť a uvedomiť si, v akej dobe fungujeme," apeloval minister práce. Poukázal na to, že aj ostatné štáty prijímajú opatrenia v prípade energií a pýtal sa, kedy ich urobí Slovensko. V piatok sa to podľa vlastných slov nedozvedel, lebo nič nie je pripravené. "My nemôžeme ísť do zimy s tým, že uvidíme," vyhlásil. "Je to absolútne neakceptovateľné. My nemôžeme ísť do zimy s tým že "uvidíme, uvidíme"," povedal Krajniak s tým, že sa ani na jednu zo štyroch otázok nedozvedel adekvátnu odpoveď a vraj nie sú "vyriešené" ani školy či sociálne zariadenia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Pre domácnosti by podľa Galeka malo naďalej platiť, že cena silovej elektriny zostane v nasledujúcich dvoch rokoch na úrovni 61,21 eura za megawatthodinu (MWh), no nevylúčil zvýšenie súvisiacich poplatkov. Galek však v stredu (31.8 .) uviedol, že táto cena sa bude týkať domácností iba do 85 % ich spotreby z roku 2020. Za spotrebu nad týmto limitom by mal odberateľ zaplatiť cenu stanovenú na základe aktuálnych trhových cien regulačným úradom.