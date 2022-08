Samosprávy čakajú veľmi náročné časy, varuje Juraj Droba i Martin Chren

BRATISLAVA – Samosprávy na celom Slovensku čakajú po finančnej stránke veľmi náročné časy. Upozorňuje na to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba i starosta bratislavského Ružinova Martin Chren v súvislosti nielen so zdražovaním, ale aj s tzv. prorodinným balíčkom z dielne rezortu financií, ktoré im výrazne uberú z rozpočtov. Mestá, obce i kraje budú podľa ich slov musieť výrazne šetriť, počítať treba tiež zo zvyšovaním niektorých poplatkov.

"Ak sa pýtate, či nás čakajú ťažké časy popri tých nárastoch cien energií, náraste cien stavebných materiálov, náraste nákladov na kofinancovanie projektov, ktoré sa snažíme realizovať, tak áno. Čaká nás plavba vo veľmi zlom počasí, čakajú nás veľmi ťažké časy," skonštatoval Chren.

Schválený balíček "zoberie" podľa neho mestskej časti v budúcom roku z rozpočtu tri milióny eur. Podotkol, že ak by aj samospráva prestala s kosením, odpratávaním snehu či zbieraním odpadkov z ulíc, neušetrila by ani polovicu z tejto sumy. V oblasti školstva napríklad netreba zabúdať na to, že jedno dieťa v škôlke "stojí" mestskú časť 3000 eur ročne. Peniaze, ktoré štát "berie", budú samosprávam chýbať, budú musieť preto šetriť i zvyšovať poplatky. "Tých 200 eur, ktoré nedostane ani každá rodina, zaplatí v konečnom dôsledku na zvýšených výdavkoch," odkázal Chren.

O radikálnom zásahu do rozpočtu hovorí aj BSK. Podľa prvotných odhadov dôjde v rámci Bratislavského kraja len z dôvodu prijatej legislatívy v oblasti daňového bonusu na deti v tomto roku i v roku 2023 k úbytku o približne 20 miliónov eur. S obdobnými problémami sa podľa Drobu borí každá samospráva. "Musím povedať, že zarezávame niektoré projekty alebo ich odkladáme na zadný horák sporáku. Budeme musieť čakať, kým na ne nájdeme peniaze," povedal Droba.

Finančnej situácii nepomáhajú ani stúpajúce ceny vrátane energií. Na Úrade BSK už prebiehajú podľa neho rokovania na viacerých odboroch, v ktorých má kraj najväčšie náklady na energie, napríklad v školstve či sociálnej oblasti. Kraj hľadá v tomto smere riešenia, kde by sa dalo racionálne ušetriť, rokovať bude aj s dodávateľmi o fixácii cien. Upozorňuje však aj na prijatie nepopulárnych opatrení. "Hovorím to na rovinu, budeme musieť šetriť a škrtiť," zdôraznil Droba.

Je tiež podľa neho možné, že sa budú zvyšovať poplatky za školské jedálne či niektoré typy poplatkov na školách. Zvyšovanie sa nevyhne ani zariadeniam sociálnych služieb. Ministerstvo financií SR sa už v minulosti voči tvrdeniam samospráv opakovane ohradilo a argumentovalo, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Deklaruje, že štát pomôže každej samospráve, ktorá by sa mohla dostať do problémov. Rezort minulý týždeň potvrdil, že opakovane oslovil Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie samosprávnych krajov SK8 a Úniu miest Slovenska s tým, že je pripravený rokovať o koncepčnom či plošnom prístupe k prípadnej podpore financovania samospráv.