Matovič s Lengvarským predstavili návrhy pre zdravotníkov: Lekári naďalej hrozia výpoveďmi! Žiadajú viac

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Lekárom bez atestácie by sa mal koeficient minimálnej mzdy zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobku priemernej mzdy. Pri lekároch s atestáciou má koeficient zostať rovnaký, a to 2,3-násobku priemernej mzdy. Pri oboch sa majú platy odvíjať aj od odpracovaných rokov. Koeficient by sa mal pri lekároch s atestáciou aj bez nej zvýšiť za každý odpracovaný rok o jedno percento priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných rokov. Podľa Matoviča by tak mal plat lekárom v priemere na budúci rok stúpnuť o 556 eur, teda o 16 %. Návrh počíta len s lekármi v nemocniciach. Šéf rezortu financií tiež poukázal na mzdový automat, podľa ktorého by sa v budúcom roku mali všetkým zdravotníkom zvýšiť platy o 6,88 percenta.

"Priemerný plat lekára v ústavnej zdravotnej starostlivosti dosiahne 4000 eur v hrubom," povedal. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) podotkol, že okrem zvýšenia miezd sa budú zaoberať aj ďalšími požiadavkami lekárskych odborárov. "Nie všetky kroky, ktoré treba urobiť, je možné urobiť skokovo. Na veľa veciach sa v súčasnosti pracuje. Môžem sľúbiť za seba a ministerstvo zdravotníctva, že tie kroky vykonáme čo najrýchlejšie," dodal. Okrem lekárov však navrhujú zvýšiť platy aj záchranárom, ktorí sú často prakticky prvým kontaktom s pacientom. Podľa Matoviča však záchranárom zvyšovali platy nedávno, a preto im v priemere navrhujú zvýšiť platy o 22 percent. Koeficient minimálnej mzdy by sa im mal zvýšiť z 1,05 na 1,08-násobku priemernej mzdy. Ich platy sa majú odvíjať tiež od odpracovaných rokov. Išlo by tak o navýšenie v priemere o 295 eur v hrubom.

Podľa ministra Matoviča majú lekárski odborári, s ktorými v piatok a uplynulé týždne či mesiace rokovali, času na rozmyslenie, koľko potrebujú. Ako dodal, vzhľadom na avizovanú infláciu ide o férovú ponuku a financmajster verí, že ju odborári prijmú. Tí však z rokovania na Úrade vlády nadšení nie sú. Celkovo majú osem požiadaviek, okrem platov sú to aj systémové zmeny. Od vlády žiadajú okrem zvýšenia miezd aj zmeny vo vzdelávaní či vo financovaní nemocníc. Podľa ministra zdravotníctva sa postupne budú venovať všetkým požiadavkám a nájdu možnosti na ich riešenie. Ako však dodal, niektoré sa nedajú robiť rýchlo a skokovo, no uvedomuje si, že situácia v zdravotníctve je vážna.

LOZ: Iná možnosť, ako podávať hromadné výpovede neexistuje!

Podľa Lekárskeho odborového združenia rokovania trvajú už dlhých 10 mesiacov a zatiaľ nevidia žiadne svetlo na konci tunela. Nemôžu preto hovoriť, že by kríza predstavením návrhu na zvýšenie miezd bola zažehnaná. Práve naopak, tvrdia, že hromadné výpovede sú v aktuálnej situácii asi jediná možnosť, ako vládu prinútiť čo najskôr konať. A preto k tomuto kroku vyzývajú aj ďalších kolegov. "Nemáme inú možnosť, ako podávať hromadné výpovede," povedal šéf lekárskych odborov Peter Visolajský s tým, že doteraz majú v deklarácii garantované výpovede od 3500 lekárov.

Ak by lekári výpovede podali, išli by do výpovednej lehoty, ktorá je v priemere tri mesiace, čiže najvýraznejšie odchody z nemocníc by boli od decembra. Visolajský hovorí, že len vyššie platy neudržia lekárov na Slovensku, pričom Visolajský je skeptický v tom, či návrh, ktorý počíta s najvyšším nárastom miezd v prípade mladých lekárov bez atestácie, tu "mladú krv" aj motivuje ostať.

"Vláda nepochopila, že my lekári, nežiadame vyššie platy pre nás, žiadame, aby zabránila kolapsu slovenského zdravotníctva, ktorý reálne hrozí. Nežiadame nič iné, len aby si ministri a vláda robili svoju robotu a zabezpečili občanom zdravotníctvo, ktoré funguje,“ konštatoval Visolajský. Matovič však lekárom odkázal, že ak by podali výpovede v takom množstve, ako hrozí, tak by si to všimli aj ratingové agentúry, čo by mohlo znamenať menej peňazí pre Slovensko. A to z dôvodu, že by sme museli platiť drahšie úroky. Krajina by tak nemala 200 miliónov eur na balík pre zdravotníctvo, z ktorého by sa vyplácali mzdy zamestnancom. Spokojní ale nie sú ani záchranári, ktorí sa rovnako vyhrážajú podávaním výpovedí. Tie však na rozdiel od lekárskych odborárov ešte nezačali zbierať.

Nespokojné zdravotné sestry

Vo štvrtok (18. 8.) predstavili ministri zdravotníctva a financií aj návrh na zvýšenie platov sestrám v nemocniciach. Koeficient minimálnej mzdy sestrám bez praxe by sa mal podľa návrhu zvýšiť z 0,89 na jedennásobok priemernej mzdy, pri sestrách so špecializáciou zase z 1,06 na 1,1-násobku priemernej mzdy. Platy sa majú odvíjať aj od odpracovaných rokov. Má to byť predmetom verejnej diskusie. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek však návrh predstavený vo štvrtok skritizovala."Ak je toto výsledok rokovaní za zatvorenými dverami a avizované skokovité zvýšenie miezd, nemôžeme vyjadriť spokojnosť s prezentovaným zvýšením hrubej mzdy sestry a pôrodnej asistentky," vyplýva z reakcie komory s tým, že očakávali akceptovanie ich návrhov na úpravu základných platov, avšak nestalo sa tak.

Pripomenuli, že vláda SR nenaplnila ani vlastné programové vyhlásenie, v ktorom hovorí o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek na minimálne 110 percent priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Bohužiaľ, základná mzda sa podľa návrhu Matoviča zvýši iba o 11 percent, čo je zhruba 126 eur, čo nepovažujeme za kompenzačné ani motivačné. Navrhovaný nárast základnej mzdy je teda veľmi nízky a nie je konkurencieschopný k okolitým krajinám," uvádza sa v stanovisku. Podľa komory by to pomohlo pomôcť zastabilizovať sestry s praxou, avšak nie prilákať absolventov. Zatiaľ ide len o návrhy a odborári sa nevyjadrili, či ponuky prijímajú ale odmietajú. Všetko sa rozhodne v najbližších dňoch a týždňoch.