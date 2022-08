Akcia VYBAVOVAČ: Čo hľadala NAKA u Pčolinského advokátov? DETAILY obvinenia: Úplatok pre generálneho riaditeľa

Advokátska kancelária USGB – Urban Steinecker Gašperec Bošanský, ktorá zastupuje aj rodinu Pčolinských, má vážny problém. V utorok napoludnie do jej priestorov nabehli elitní policajti z Národnej kriminálnej agentúry. Vyšetrovateľ neskôr obvinil dve fyzické a jednu právnickú osobu z korupcie.

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia vyšetrovateľ obvinil Mariána Bošanského, ktorý je jedným z konateľov advokátskej kancelárie. Bošanského viní z toho, že mal prostredníctvom ďalšieho obvineného - Róberta Šteffeka - dať úplatok generálnemu riaditeľovi Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánovi Jenčovi. Ten mal byť za to, že zabezpečí pozitívne rozhodnutia Inšpekcie životného prostredia v súvislosti s právnym zastupovaním spoločnosti Marius Peddersen, a.s.

"Na základe tohto poverenia v novembri 2021 oslovil Róbert Šteffek Jána Jenča ako generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia so žiadosťou, aby sa stretli. Na osobnom stretnutí dňa 18.1.2022 v kaviarni v Bratislave vytiahol listinu formátu A4 s hlavičkou advokátskej kancelárie Urban Steinecker Gašparec Bošanský, s.r.o, advokátska kancelária, kde mal napísané poznámky v troch bodoch. Uviedol, že má záujem riešiť bližšie nezistené konanie, ktoré má súvis so spoločnosťou Marius Peddersen, najmä, či je možné toto konanie nejako rozdeliť. Potom žiadal Jána Jenča, či by vedel sprístupniť listinu, list z Európskej komisie ohľadne infringementu voči skládkam z novembra 2021 a tiež navrhol, že advokátska kancelária má záujem poskytovať právne služby pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia," píše vyšetrovateľ v uznesení o vznesení obvinenia.

Monitorované stretnutia

V prípade bol vypočutý aj generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo. Jenčo sám oznámil, že ho chcel Šteffek uplatiť. "Hneď po stretnutí vo veci vykonal opatrenia a oznámil príslušníkovi policajného zboru, čo sa udialo. Nič pre Šteffeka nezisťoval, jediné, čo si pozrel, bola informácia, ako sa má nakladať s informáciami Európskej komisie, pričom z tejto informácie vyplýva, že ide o neverejné informácie, ktoré nie je možné zverejňovať a poskytovať tretím osobám".

Sudca pre prípravné konanie potom začiatkom marca vydal príkaz na vyhotovenie obrazových a zvukových záznamov zo stretnutí Jenča a Šteffeka, prípadne s inými záujmovými osobami vystupujúcimi v mene advokátskej kancelárie Bošanského. Na základe toho bola monitorovaná činnosť Šteffeka a vyšetrovateľovi boli 12.8. 2022 poskytnuté odtajnené prepisy záznamov z akcie s krycím názvom Vybavovač.

Úplatok 1000 eur

Počas monitorovania sa Šteffek s Jenčom stretli asi desaťkrát, pričom na jednom stretnutí Šteffek odovzdal Jenčovi úplatok vo výške 1000 eur. "Šteffek pozval Jána Jenča do auta, ten si sadol na miesto spolujazda. Róbert Šteffek sedel vpredu. Agent podal obvinenému listinu, infringement, ten mu povedal, že to má dať dozadu a tiež mu povedal, nech si otvorí prednú priehradku auta. Tam bola obálka so sumou 1000 eur ako úplatok za to, že mu predmetnú listinu agent zabezpečil," opisuje vyšetrovateľ jedno z monitorovaných stretnutí.

Po tomto stretnutí Jenčo odovzdal poskytnutý úplatok vyšetrovateľovi PZ do konania. "Týmto úkonom začal vyšetrovateľ Policajného zboru trestné stíhanie," píše sa v uznesení o vznesení obvinenia. Od tohto stretnutia sa udialo ešte niekoľko ďalších, pričom boli všetky monitorované a odohrali sa aj priamo s advokátom Mariánom Bošanským. Na ďalšom stretnutí dostal Jenčo úplatok 2500 eur, čo bola polovica za to, že potom, čo Bošanský podá podnet na Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica na vydanie tzv. obmedzeného povolenia na predčasné užívanie stavby, Jenčo vyzve listom s vopred dohodnutým obsahom riaditeľku Inšpektorátu, aby vo veci urýchlene konala. Aj tieto odovzdal vyšetrovateľovi policajného zboru do konania spolu s ďalšími listinami.

Na základe oznámenia Jána Jenča o podozrení na úplatok, ako aj jeho ďalšej spolupráce či monitorovania stretnutí, vyšetrovateľ obvinil advokáta Bošanského, sprostredkovateľa Šteffeka a aj celú advokátsku kanceláriu ako právnickú osobu z korupcie. "Vyšetrovateľ PZ nemá žiadnu pochybnosť, že Róbert Šteffek vystupuje ako sprostredkovateľ úplatku, jeho úlohou je v celej veci poskytovať krytie osobe, ktorá úplatok poskytuje (...). Po preskúmaní doposiaľ vykonaného dokazovania vyšterovateľ dospel k názoru, že osoba poskytujúca úplatok je Marián Bošanský a spoločnosť Urban Steinecker Gašparec a Bošanský," uviedol vyšetrovateľ.